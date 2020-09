Selectionerul Radoi anunta SCHIMBARI pentru meciul cu Austria: "Vom avea cateva ca sa evitam problema asta!" Cuvinte de lauda pentru adversarul de maine 

Austria - Romania se vede IN DIRECT pe PRO TV si www.sport.ro, luni, 7 septembrie de la 21:45!

Mirel Radoi a prefatat duelul cu Austria de maine si a profitat de ocazie pentru a-si lauda adversarii, care s-au prezentat laudabil in fata Norvegiei lui Haaland.

Selectionerul Romaniei a anuntat si schimbari in 'primul 11' pe care il va alinia cu Austria pentru a avea prospetime in teren.

"Vreau sa felicit echipa nationala a Austriei pentru intensitatea in care au tinut in sah nationala Norvegiei, am vazut multe meciuri zilele astea si nicio echipa nu a reusit sa tina ritmul Austriei. Din punctul asta de vedere, vom intampina dificultati maine seara daca nu stim la ce sa ne asteptam.

Vom avea cateva schimbari pentru a evita problema de a nu rezista, mai ales pe inceput de joc pentru ca, asa cum stiam ca Irlanda de Nord marcheaza spre final de joc, la fel, Austria pe inceputurile de repriza, in special si chiar spre sfarsitul jocului marcheaza goluri. Putem sa fim in dificultate daca nu aducem jucatori cu prospetime.

Nu stiu daca facem o comparatie intre cele doua echipe, din punctul asta de vedere la nivel de intensitate e clar ca vom avea o problema, trebuie sa fim mult mai bine pregatiti, mai ofensivi si sa avem o reactie atunci cand pierdem mingea. Sper sa raspundem la fel, sa nu fim timorati, sa incercam sa controlam jocul, atat cat putem si cat ne va permite adversrarul", a spus Mirel Radoi la conferinta de presa.