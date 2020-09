Austria - Romania, LIVE pe PRO TV si SPORT.RO, de la 21:45 | Mirel Radoi cauta prima victorie pe banca echipei nationale! Deplasare grea pentru tricolori in Austria

08:47

Austria - Romania, LIVE pe PRO TV si SPORT.RO, de la 21:45

Echipa nationala a Romaniei va juca astazi al doilea meci din Nations League, in deplasare cu Austria. Mirel Radoi va fi in fata celui de-al doilea duel pe banca echipei nationale.



In fata nord-irlandezilor, tricolorii s-au prezentat cu o formatie curoajoasa, ofensiva, avand nu mai putin de 9 ocazii de a inscrie, insa scorul final a fost 1-1.

George Puscas a deschis scorul pe Arena Nationala in minutul 25 dupa o faza fixa incheiata cu pasa decisiva a lui Vlad Chiriches. Whyte a restabilit egalitatea in minutul 86, tot dupa o faza fixa, cand fundasii nationalei noastre nu s-au sincronizat perfect si Mirel Radoi a ratat debutul cu o victorie.



In partida din aceasta seara, Romania va avea o misiune si mai dificila. Majoritatea fotbalistilor austriecilor evolueaza in Bundesliga si, in total, 15 jucatori din lotul acestora evolueaza in fotbalul german.

Austria s-a impus in primul meci din grupa, scor 2-1 in Norvegia. Gregoritsch (35') si Sabitzer (54') au marcat golurile victoriei, in timp ce pentru norvegieni singurul gol al partidei a fost inscris de Haaland (66').



Austria si-a pierdut capitanul in meciul cu Norvegia. Hinteregger a iesit accidentat in duelul de vineri seara si nu va fi apt pentru partida cu Romania. De asemenea, David Alaba (Bayern Munchen), Marko Arnautovic (Shanghai SIPG), Konrad Laimer (RB Leipzig) si Valentino Lazaro (Borussia Monchengladbach) sunt alte absente importante din lotul austriecilor pentru partida cu Romania.



"Trebuie sa ne concentram pe duelul cu Romania de la Klagenfurt si sa ne recuperam fortele. Voi incerca sa trimit in teren cea mai buna formula ca sa invingem si luni.

Voi inlocui unul sau mai multi titulari, din cauza ca jucatorii sunt inca in faza de acumulare. Nimeni nu are ritmul potrivit.

Ceea ce am lucrat pana acum la antrenamente a dat roade si sper sa confirmam contra Romaniei", a declarat Franco Foda, selectionerul Austriei.



Echipele probabile:



Austria: Schlager - Lainer, Posch, Dragovic, Ulmer - Ilsanker, Schlager - Onisiwo, Sabitzer, Baumgartner - Gregortisch Selectioner: Franco Foda

Romania: Tatarusanu - Hanca, Chiriches, Tosca, Bancu - Deac, Stanciu, Cicaldau, Coman - Alibec, Puscas Selectioner: Mirel Radoi