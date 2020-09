Avertisment inaintea duelului cu Austria! "E un jucator care stie putin sa se apere! Vor fi multe probleme!" Postul pe care Mirel Radoi trebuie sa gaseasca o solutie

Romania va juca in deplasare cu Austria, luni, de la 21:45. Duelul va fi IN DIRECT pe PRO TV si SPORT.RO.

Echipa nationala a Romaniei se pregateste de al doilea duel din Nations League si de ultimul inaintea barajului cu Islanda.

Mirel Radoi nu a reusit sa debuteze cu victorie ca selectioner, iar in Austria il asteapta o misiune si mai grea.

Razvan Rat, fostul international roman, spune ca Radoi trebuie sa gaseasca o solutie urgent pentru postul de fundas stanga, in cazul in care va alinia tot o formula cu 4 fundasi.

"Bancu e un jucator care a ajuns sa joace fundas stanga in anumite ipostaze si sub anumite accidente, pentru ca asa s-a nimerit. El poate sa joace fundas stanga intr-un sistem cu trei fundasi centrali, intr-un sistem 3-5-2. Cred ca este postul pe care ar da un randament maxim. Intr-un sistem cu patru aparatori, este un jucator care stie mai putin sa se apere.

E o problema, depinde cu ce adversari joci. In momentul in care joci contra unui adversar, sa luam urmatorul meci, Austria... Teoretic si practic, urmatorul adversar e mai valoros decat tine si are 15 jucatori in Bundesliga dintrei cei 23 conovcati si cred ca la multe capitole, daca nu la toate, sunt mai valorosi decat noi. Atunci aceasta echipa te va ataca mai mult, vei avea mai multe probleme din punct de vedere defensiv, atunci cred ca aceasta tactica, sau cum gandeste antrenorul, trebuie facuta pentru a fi siguri din punct de vedere defensiv", a spus Razvan Rat pentru Telekom Sport.

