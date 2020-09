Hagi, pregatit de LUPTA in Austria: "Ce va urma va fi mai bun decat in primele mele meciuri!" Cum a trecut peste remiza cu Irlanda de Nord + Diferenta dintre Radoi si Contra 

Austria - Romania se vede IN DIRECT pe PRO TV si www.sport.ro, luni, 7 septembrie de la 21:45!

Dupa remiza cu Irlanda de Nord, tricolorii joaca in deplasare cu Austria si spera sa obtina cele 3 puncte, desi gazdele pleaca cu prima sansa din infruntarea cu jucatorii lui Mirel Radoi.

Ianis Hagi a vorbit despre meciul cu Irlanda, in care nu a reusit sa iasa in evidenta si a prefatat meciul cu Austria. Jucatorul lui Rangers se arata pregatit sa plece cu cele 3 puncte din deplasarea de maine si anunta ca vrea sa lupte si sa scrie istorie in tricoul nationalei, alaturi de Mirel Radoi.

"Daca ne faceam datoria in fata portii si inscriam, nu cred ca mai vorbeam de ghinion, asa a fost sa fie istoria meciului, chiar daca am dominat din primul pana in ultimul minut, in fotbal se intampla meciuri de acest gen.

Am vorbit cu Davies prin mesaje in seara de dupa meci, chiar si el a spus ca e un rezultat foarte bun pentru ei si unul foarte prost pentru noi. Mai ales tinand cont de finalul meciului si stiind cum s-a jucat 90 de minute.

100% putem lua 3 puncte in deplasare la Belfast si nu doar acolo, cred ca avem capacitatea sa luam foarte multe din aceasta grupa.

Pasam mult mai mult, suntem mult mai crajosi dar cred ca si defensiv s-au schimbat multe chestii, ne aparam mult mai sus, recuperam mingea mult mai repede si nu ii asteptam pe adversari. Chiar daca s-a spus ca nu a fost un joc perfect si bun, cred ca am avut foarte multe ocazii fata de meciurile din trecut.

De asta suntem aici, suntem jucatori profesionisti, la cel mai inalt nivel, stim sa gestionam astfel de momente si cu siguranta vom fi mai pregatiti.

Am simtit lipsa suporterilor, fotbalul este mult mai plictisitor fara ei, am simtit asta si in Scotia, o simt si acum la nationala si oriunde am juca cred ca este un dezavantaj pentru ambele echipe. Abia astept ca suporterii sa revina in fotbal, pentru ca avem nevoie de ei.

In fotbal e greu sa compari doua echipe, fiecare meci in parte difera, fiecare echipa are anumite puncte slabe.

Presiune este mereu pe umerii mei, stiu si nu neaparat la nationala, sunt un numar 10 si stiu ca meci de meci trebuie sa dau gol si pasa de gol, cand nu fac asta, normal ca sunt dezamagit si nu sunt fericit cu evolutia mea, dar in acelasi timp sunt pozitiv ca ce va urma la echipa nationala pentru mine va fi mult mai bun si mult mai placut decat primele 11 meciuri", a spus Ianis Hagi pentru frf.ro.