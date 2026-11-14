VIDEO EXCLUSIV Cine trebuie să fie atacantul României contra Poloniei? Vârful care „s-ar descurca mai bine” + Scenariul surprinzător

Cine trebuie să fie atacantul României contra Poloniei? Vârful care „s-ar descurca mai bine” + Scenariul surprinzător Nationala
Alexandru Hațieganu
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Variantele pentru postul de atacant central la naționala României înaintea meciului cu Polonia.

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Adi PopaAdrian PopaEchipa Nationalanationala romanieidaniel birligeaFlorinel Coman
Din articol

Adi Popa (38 de ani), fost fotbalist de atac ce a evoluat pe postul de extremă dreapta, a analizat posibilitățile naționalei împotriva Poloniei pentru poziția de vârf împins. 

Adi Popa a ales între Florinel Coman și Daniel Bîrligea

Întrebat pe cine ar alege între Florinel Coman și Daniel Bîrligea, Popa a susținut că al doilea tricolor menționat ar fi varianta mai bună, deoarece este atacant central de meserie.  

Totuși, fostul internațional cu 24 de selecții și patru goluri pentru România a subliniat că este posibil ca selecționerul Gheorghe Hagi să îi trimită pe amândoi în formula de start, în funcție de sistemul pe care l-a pregătit. 

Popa: „Bîrligea s-ar descurca mai bine”

(n.r.- Florinel Coman sau Daniel Bîrligea, în echipa de start a României?) Depinde la ce s-a gândit tactic, cum vrea să îi surprindă. E greu de spus, așa la televizor noi vedem de ansamblu că ăla e bun, ăla e rău. 

Însă Bîrligea a început să joace în Italia, fiind vârf de meserie, cred că s-ar descurca mai bine. Dacă vom avea doar un vârf, poate vom avea doi atacanți, nu știu ce ne pregătește. N-am vorbit cu nimeni cine va fi sau cum va fi sistemul”, a declarat Adi Popa, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

Adi Popa

  • Franta romania uefa euro 2016 10062016
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România - Polonia, duel contând pentru etapa a cincea din Liga B a Nations League, va avea loc astăzi, de la 21:45, pe Arena Națională.

Cele mai importante faze ale confruntării vor fi redate în format LIVE TEXT & FOTO pe site-ul Sport.ro. 

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