Întrebat de jurnalistul Andru Nenciu ce rezultat anticipează pentru confruntarea de pe cea mai mare arenă a țării, fostul internațional a indicat o victorie la limită a tricolorilor și l-a indicat pe Dennis Man drept marcator. „1-0. Câștigăm. Câștigăm cu 1-0. Da, câștigăm cu 1-0 și vă zic și cine dă gol. Cine? Dacă ghicesc, Man”, a spus Cristi Dulca, în cadrul emisiunii VOYO SPORT LIVE.
VIDEO EXCLUSIV Încredere mare înaintea returului cu Polonia! Pronostic: „Câștigăm, vă spun și cine dă gol”
Cristi Dulca este convins că România poate câștiga duelul cu Polonia din această seară, programat pe Arena Națională, de la ora 21:45.
Peste 45.000 de suporteri pe Arena Națională la duelul cu Polonia
Meciul de pe Arena Națională este al cincilea al tricolorilor în grupa B4 a Ligii Națiunilor. În tur oaspeții s-au impus cu 6-0. Înaintea întâlnirii din această seară, pentru care au fost vândute deja peste 45.000 de bilete, România ocupă locul al patrulea în grupă, cu zero puncte și un golaveraj de 3-13, fiind devansată de Suedia (10 puncte), Bosnia-Herțegovina (8 puncte) și Polonia (4 puncte).
Pentru acțiunea din luna noiembrie, care se va încheia marți, 17 noiembrie, de la ora 21:45, în deplasare cu Bosnia-Herțegovina pe stadionul Bilino Polje din Zenica, selecționerul Gheorghe Hagi a chemat inițial 26 de fotbaliști, dintre care 18 de la cluburi din străinătate și 8 din competiția internă. Ulterior, Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă au devenit indisponibili din cauza unor probleme musculare, iar în locul lor a fost convocat Rareș Ilie, de la Mantova.
Pentru duelul din această seară, Gheorghe Hagi va miza pe următorul lot format din 23 de jucători:
Portari: 1. Târnovanu, 12. Hindrich, 16. L. Popescu
Fundași: 2. Rațiu, 3. Drăgușin, 4. Coubiș, 5. Ghiță, 11. Bancu, 13. M. Ilie, 15. Eissat, 17. Screciu, 23. Strata
Mijlocași: 6. T. Băluță, 8. Cicâldău, 18. Cîrjan, 19. Corbu, 22. V. Dragomir
Atacanți: 7. Coman, 9. Bîrligea, 10. Hagi, 14. I. Stoica, 20. Man, 21. Moruțan
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