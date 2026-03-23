România urmează să întâlnească Turcia la Istanbul, joi, 26 martie 2026, într-o partidă decisivă contând pentru semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial. Echipa națională se confruntă cu probleme de efectiv între buturi, după ce Ionuț Radu a suferit o accidentare în minutul 60 al meciului disputat de echipa sa de club, Celta Vigo, împotriva celor de la Alaves (scor 3-4). Deși a resimțit dureri, portarul a ales să continue jocul.

Avertismentul lui Gabi Balint

Gabi Balint a criticat decizia goalkeeper-ului român de a nu cere schimbare imediat, explicând că știe din proprie experiență riscurile la care se expun fotbaliștii în cazul leziunilor musculare. De asemenea, fostul atacant și-a exprimat rezervele față de selecția portarilor de rezervă, considerând că Ștefan Târnovanu ar fi reprezentat o opțiune mult mai sigură pentru un meci cu o asemenea miză.

„Trebuie să credem. Avem o șansă, mai mică decât a lor. Ei au prima șansă, joacă acasă. Valoric sunt peste noi. Avem probleme, mai ales cu portarii. Asta nu e bine. Dacă s-ar fi jucat în România poate era altfel, dar așa va fi mult mai greu. E incredibil... Nu cred că s-a mai întâmplat niciodată să cadă așa portarii... Nu știu, poate Ionuț Radu nu a fost obișnuit cu astfel de accidentări. Este o leziune musculară la gambă. Am avut și eu. Sunt extraordinar de periculoase. Atât de greu se refac... Poate n-a crezut că e muscular, poate a crezut că e cârcel. A încercat să treacă peste. Când sunt leziuni musculare trebuie să oprești. Riști să se mărească ruptura. Cred că așa s-a întâmplat și la el. El ar fi trebuit să iasă pentru el. Nu cred că era bun pentru meciul cu Turcia nici dacă ieșea. Eu sunt sigur că nu era 100% de joc. Mai rău și-a făcut lui. Doctorul n-avea ce să facă când a intrat pe teren. Doar el știa ce simte. Doctorul poate spune părerea după evaluare. El spune pe teren ce se întâmplă. Să sperăm că cine va apăra va face un meci bun. E nevoie de un portar în formă.

Mă alătur și eu grupului care nu înțelege de ce nu l-a chemat pe Târnovanu. Nu înțeleg de ce. Era bine, are experiență europeană. Nu are o perioadă îndelungată de când nu apără. Cred că era cel mai indicat, după părerea mea. E important. Dacă se întâmplă ceva cu Aioani. Ai doi portari de rezervă care nu au experiență. Ei nu știu ce înseamnă un vacarm”, a spus Gabi Balint la DigiSport.

Pentru meciul de joi contra Turciei, lotul României include în acest moment trei portari din competiția internă: Marian Aioani (FC Rapid 1923), Cătălin Căbuz (FC Argeș) și Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova).

Lotul convocat de Mircea Lucescu

PORTARI: Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0); Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0)

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).