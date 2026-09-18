”Cine de la FCSB merita să mai fie convocat la națională?” Răspuns cu două tăișuri

Prezent la conferința de presă premergătoare meciului Universitatea Craiova - FCSB, Marius Baciu, antrenorul grupării roș-albastre, a fost întrebat dacă vreun alt jucător al fostei campioane ar fi meritat să fie convocat la echipa națională, în afară de Denis Drăguș.

Baciu a evitat să conteste alegerile selecționerului, însă l-a dat exemplu pe David Miculescu, spunând că și el ar fi putut reprezenta o soluție pentru jocurile României în prima acțiune UFEA Nations League.

”Aici nu pot discuta eu aceste lucruri, pentru că au venit convocările de la selecționer. Asta este decizia dânsului, el vede lucrurile. Dintre jucătorii care erau în vizorul dânsului, unii au plecat de la noi.

Nu cred că este un capăt de țară, dimpotrivă: pe mine mă bucură faptul că vom avea cât mai mulți jucători la antrenamente în perioada următoare.

(n.r. Mai merita cineva de la FCSB să fie convocat) Nu m-am gândit la lucrurile astea, dar cred că sunt jucători valoroși. Uite, la David Miculescu s-a întâmplat să fie o accidentare.

Eu cred că merita, chiar dacă, repet, nu a avut multe meciuri în ultima perioadă, dar el este un jucător important. Văd mulți jucători la echipa națională care nu joacă la club și atunci mă pot gândi că avem și noi fotbaliști valoroși. Dar asta este treaba selecționerului și nu știu cum a gândit dânsul strategia”, a spus Marius Baciu.

Lotul României pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7).