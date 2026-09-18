CSM Oradea, victorie mare la polo: ce au făcut bihorenii cu Spandau 04 Berlin

Scorul pe reprize a fost 3-3, 3-5, 3-2, 6-5, respectiv 4-2 la aruncările de departajare.

Principalii marcatori pentru CSM Oradea au fost Fulea 5 goluri, Velkic 3, Gusarov 3, iar de la Spandau 04 Berlin s-a remarcat Hofmann, cu 4.

Tot vineri, în prima dispută a zilei s-au confruntat celelalte două echipe din grupa A, VK Novi Belgrad şi Team Strasburg, scor 15-12.

Sâmbătă vor avea loc meciurile dintre VK Novi Belgrad – Spandau şi CSM Oradea – Team Strasburg, iar duminică cele dintre Spandau – Team Strasburg şi CSM Oradea – VK Novi Belgrad.

Sunt trei grupe de calificare, iar primele două clasate din fiecare se califică pe tabloul principal al Ligii Campionilor. Echipele de pe locurile 3 şi 4 vor continua în LEN Euro Cup, scrie News.ro.