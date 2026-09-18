Liverpool l-a adus în această vară sub formă de împrumut pe Ronald Araujo de la FC Barcelona. ”Cormoranii” au și opțiune de transfer definitiv la finalul stagiunii pentru uruguayan.

Verdict despre Araujo, după șase meciuri la Liverpool

Cotat la 20 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Araujo a bifat în noul sezon patru meciuri în Premier League, unul în Champions League și tot unul și în Carabao Cup.

După cele șase apariții, Araujo a fost lăudat de antrenorul lui Liverpool, Andoni Iraola, care l-a înlocuit la începutul verii pe Arne Slot, demis în urma unui sezon trecut extrem de modest.

”Sunt foarte fericit pentru el. Avea nevoie de această schimbare și a venit cu modestie aici. E gata să joace pe diferite poziții și e un jucător experimentat. Îmi place de el, acum încerc să-l fac să învețe limba ca să ne ajutăm și mai mult reciproc”, a spus Iraola, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.