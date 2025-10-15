Campion mondial la roasting și multiplu campion național la prepararea cafelei la filtru și la prăjit cafea, Alex Niculae este considerat cel mai bun barista din țara noastră. Acesta este cofondator al unui lanț de cafenele cu cinci locații în Capitală și administrează una dintre cele mai importante prăjitorii de cafea din România. El este un sportiv activ și spune că recomandarea sa, chiar și pentru sportivi, este cafea la filtru.



"Beam cafea o dată pe an, mi se părea prea amară"

"Am 12 ani de când m-am implicat în domeniul cafelei. Sincer, nu eram băutor de cafea înainte. Cred că beam o dată pe an, când zicea mama să bem o cafea împreună. Altfel nu puteam, mi se părea prea amară, nici berea nu-mi place din același motiv. Dragostea pentru cafea a venit pe drum, ne-am întâlnit, să zic așa, prin niște prieteni, care se antrenau pentru o competiție de barista. Am zis să încerc și eu o cafea de competiție.



Când am gustat, era dulce și un pic acidă, era total diferită față de ce știam eu despre o cafea. Am zis că trebuie să fac și eu chestia asta neapărat. Spectrul gustului cafelei e uriaș, există foarte mulți producători, pentru fiecare soi există diferite feluri de prăjire și de preparare. E un domeniu în care nu ai cum să te plictisești și unde ai loc mereu de inovare.



"E multă muncă în spate, asta e chiar ca la sport"

Mie îmi place și recomand mereu cafeaua la filtru. Eu am câștigat și campionatul de preparat cafeaua la filtru, de patru ori național, de două ori al roasting. Mie îmi place la filtru și prăjită mai light, ca să se simtă toate aromele.

(Cum a fost să fii campion mondial?) Ooo, foarte tare. Nu mi-a venit să cred, deci e un sentiment foarte tare. Era mișto dacă se cânta imnul. Din păcate nu e chiar așa, dar toată lumea, când afli cine a câștigat e ooooo!, toată lumea vine, sare pe tine. E ca la un gol marcat la fotbal.



Pregătirea e îndelungată, e multă muncă în spate, asta e chiar ca la sport. E vorba o grămadă de muncă, de sacrificii. Trebuie să testezi multe soiuri, să încerci să le faci în diferite moduri, să repeți până îți ajunge cât mai bine în ceașcă. Pregătirea fizică cred că te ajută mental în profesia asta, pentru că noi stăm foarte mult în picioare. Eu oricum fac și mult sport și disciplina de acolo mă ajută. Întotdeauna un sportiv o să aibă un avantaj față de o persoană normală. În momentul de față fac alergare, la kickboxing mă mai duc din când în când, fac calisthenics, adică tracțiuni, flotări, flotări la paralele, și merg și pe munte.



"Horia Tecău venea pe la noi la shop, mereu îi făceam V60-uri"

Cel mai exotic loc unde am făcut o cafea cred că a fost iarna, pe la Vârful Lespezi (n.r. - un vârf montan din Masivul Făgăraș, având altitudinea de 2.517 metri). Bătea un vânt de congelai, abia stăteam cu burnerul ca să încălzim apa, s-a răcit cafeaua instant. Dar a fost senzațional, a meritat tot efortul.



Eu cred că o cafea e bună pentru sportivi. De exemplu majoritatea suplimentelor au cafeină, dar eu prefer să-mi fac direct o cafea la filtru. Dacă faci o cafea bună cum trebuie, cred că asimilezi mai puțină cafeină decât dacă ai lua suplimente de timp work out.



(A existat vreo vedetă din sport căreia i-ai făcut cafea?) Cred că da. Horia Tecău. El tot timpul venea pe la noi la shop, mereu îi făceam V60-uri. La cafenele noastre vin mulți oameni, probabil și mulți sportivi, dar el îmi vine acum în minte și știu sigur că e fan al cafelei. Cântăreți vin mulți, actori, vedete, cafea unește oamenii și e un excelent mod de a socializa.



"În Mexic sunt producători buni, au cafele supermișto"

Fotbaliștilor echipei naționale de fotbal le-aș recomanda o cafea la filtru, întotdeauna te face superfericit. Când ai ceva bun, îți schimbă tot vibe-ul ăla. Mai sunt persoane care iau un espresso și zic 'ce tare e!'. Ăla nu are, cafeina propriu-zisă e foarte puțină. E cantitatea mult mai mare într-o cafea la filtru. Pe de altă parte, îți dă și vibe-ul ăla mișto, 'mamă, să vezi ce trag acuma! o să alerg, rup tot!'.



Știu că Mondialul din 2026 este în SUA, Canada și Mexic. În Mexic sunt producători buni, au cafele supermișto! Acolo găsești fără probleme, nu ai cum să nu găsești speciality coffee. Am și prieteni în Mexic, adică, dacă vreți, le zic, îi rezol cu rezerva de cafea. Îi trimit la cine trebuie, au cafele foarte mișto, Mexicul e supertare din punctul ăsta de vedere. Cred că merită să te califici la Mondial doar ca să bei cafea de la sursă, au ferme celebre unde se produce cafea", a declarat Alex Niculae pentru Sport.ro.



Foto - Gabriel Chirea, Alexandru Niculae (FB)

