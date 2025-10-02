Horia Tecău, campionul cu aer de actor. Ultimul spot în care apare fostul tenismen. "Inspiră prin talent, autenticitate și implicare"

Adulat și pentru modul în care explică tenisul pe înțelesul tuturor, constănțeanul a reușit să-și consolideze un adevărat capital de imagine în timpul carierei, dar și după ce s-a lăsat de sport. Ultima dată căpitan nejucător al echipei de Billie Jean King Cup, Horia, un tip extrem de carismatic, a devenit în timp și endorser pentru mai mult companii.



Horia e și endorser al companiei Lidl, alături de Chef Florin Dumitrescu și Inna. Horia a apare în ultima reclamă a celor de la Lidl. "Aplicația Lidl Plus împlinește 5 ani de la lansarea pe piața locală, iar aniversarea vine cu o campanie inspirată de lucrurile care contează cu adevărat în viață – de la micile bucurii zilnice, până la acțiunile care pot influența o generație. De la timpul petrecut cu familia, la grija pentru generația care vine sau grija pentru cei dragi – fie că vorbim de copii, părinți sau chiar o iguană exotică", transmite compania, printr-un comunicat de presă.



Horia Tecău este unul dintre tenismenii de top ai României, în Era Open. A câștigat 38 de titluri în circuitul ATP, în proba de dublu masculin, dintre care două, în turneele de mare șlem: la Wimbledon, în 2015 și la US Open, în 2017. A ieșit câștigător al Turneului Campionilor, în 2015, alături de Jean-Julien Rojer, dar și cvadruplu campion al turneului ATP de la București, în edițiile 2012, 2013, 2014 și 2016, cu patru parteneri diferiți: Robert Lindstedt, Max Mirnyi, Jean-Julien Rojer și Florin Mergea.



"PLAY Campania aniversară, „Plusul care contează”, este susținută de trei personalități care inspiră prin talent, autenticitate și implicare: Chef Florin Dumitrescu alături de familia sa, INNA și, în premieră într-o colaborare cu Lidl, Horia Tecău. Spotul TV surprinde „plusul” care contează din viața fiecăruia", se mai arată în comunicat.



În 2016, la Rio de Janeiro, Horia Tecău a câștigat, împreună cu același Florin Mergea, singura medalie olimpică reușită de România în probele olimpice de tenis. Cei doi dubliști au fost medaliați cu argint.

