Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026

Cu două runde înainte de finalul preliminariilor, România păstrează inclusiv șanse teoretice pentru câștigarea grupei, ceea ce ar însemna o calificare directă la turneul final. Totuși, scenariile cele mai plauzibile pentru tricolori sunt cele în care vor încheia fie pe locul 2, fie pe locul 3, în funcție de rezultatele din noiembrie.

În cazul puțin probabil în care Austria va pierde ambele meciuri din noiembrie, cu Cipru și Bosnia, iar România va câștiga duelurile cu Bosnia și San Marino, tricolorii ar câștiga grupa, ar scăpa de baraj și ar merge direct la turneul final din SUA, Canada și Mexic.



Tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor de la Cupa Mondială este programată pe 5 decembrie, la Washington.

România, văzută acum în urna a treia: semifinală în deplasare



Scenariul realist, unul în care România depinde doar de rezultatele sale, este cel în care naționala lui Mircea Lucescu va încheia pe locul 2 în grupa H. Pentru ca acest lucru să se întâmple, tricolorii trebuie să învingă atât Bosnia, cât și San Marino, luna viitoare.



De pe locul 2, România ar merge la baraj, unde echipele sunt împărțite în urnele valorice în funcție de coeficient. Conform situațiilor actuale din grupe, Football Meets Data se așteaptă ca tricolorii să se afle în urna a treia, ceea ce înseamnă că ar urma o semifinală a barajului în deplasare, contra unei echipe din urna a doua.



Posibilele adversare pentru România în semifinalele barajului (în cazul în care tricolorii se vor afla în urna a treia): Țara Galilor, Ungaria, Scoția, Cehia



Spre deosebire de precedentele estimări, Țara Galilor a pierdut din coeficient și a coborât în urna a doua valorică. În prima urnă a urcat momentan Polonia.

Putem spera la urna a doua și la o semifinală pe Arena Națională



Există însă și posibilitatea ca România să urce în urna a doua valorică, ceea ce ar însemna că vom juca acasă semifinala barajului. Pe lângă două victorii în noiembrie, tricolorii au nevoie ca o echipă din urna a doua, spre exemplu Cehia, să facă pași greșiți în noiembrie (amical cu San Marino și meci oficial cu Gibraltar în preliminarii).



Posibilele adversare pentru România în semifinalele barajului (în cazul în care tricolorii se vor afla în urna a doua): Cehia, Slovacia, Albania, Kosovo

Varianta horror: ratăm locul 2 și jucăm în deplasare contra Italiei, Turciei, Ucrainei sau Poloniei



Un ultim scenariu pentru România este cel în care încheie grupa preliminară pe locul 3. Chiar și așa, tricolorii vor merge la baraj datorită câștigării grupei din Nations League. Dezavantajele sunt că am fi repartizați cu siguranță în urna a patra valorică și am juca în deplasare semifinala contra unei echipe puternice din urna 1.



Posibilele adversare pentru România în semifinalele barajului (în cazul în care tricolorii se vor afla în urna a patra): Italia, Turcia, Ucraina, Polonia

Meciurile din semifinalele barajului sunt programate pe 26 martie, în manșă unică. Finalele, tot în manșă unică, se joacă pe 31 martie, iar gazdele se vor stabili prin tragere la sorți.

