Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026

Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Fereastra internațională din octombrie s-a încheiat, iar România este aproape sigură că va juca în barajul pentru CM 2026.

România, aproape sigur la barajul pentru CM 2026

Cu două runde înainte de finalul preliminariilor, România păstrează inclusiv șanse teoretice pentru câștigarea grupei, ceea ce ar însemna o calificare directă la turneul final. Totuși, scenariile cele mai plauzibile pentru tricolori sunt cele în care vor încheia fie pe locul 2, fie pe locul 3, în funcție de rezultatele din noiembrie.

În cazul puțin probabil în care Austria va pierde ambele meciuri din noiembrie, cu Cipru și Bosnia, iar România va câștiga duelurile cu Bosnia și San Marino, tricolorii ar câștiga grupa, ar scăpa de baraj și ar merge direct la turneul final din SUA, Canada și Mexic.

  • Tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor de la Cupa Mondială este programată pe 5 decembrie, la Washington.

România, văzută acum în urna a treia: semifinală în deplasare

Scenariul realist, unul în care România depinde doar de rezultatele sale, este cel în care naționala lui Mircea Lucescu va încheia pe locul 2 în grupa H. Pentru ca acest lucru să se întâmple, tricolorii trebuie să învingă atât Bosnia, cât și San Marino, luna viitoare.

De pe locul 2, România ar merge la baraj, unde echipele sunt împărțite în urnele valorice în funcție de coeficient. Conform situațiilor actuale din grupe, Football Meets Data se așteaptă ca tricolorii să se afle în urna a treia, ceea ce înseamnă că ar urma o semifinală a barajului în deplasare, contra unei echipe din urna a doua.

  • Posibilele adversare pentru România în semifinalele barajului (în cazul în care tricolorii se vor afla în urna a treia): Țara Galilor, Ungaria, Scoția, Cehia

Spre deosebire de precedentele estimări, Țara Galilor a pierdut din coeficient și a coborât în urna a doua valorică. În prima urnă a urcat momentan Polonia.

Putem spera la urna a doua și la o semifinală pe Arena Națională

Există însă și posibilitatea ca România să urce în urna a doua valorică, ceea ce ar însemna că vom juca acasă semifinala barajului. Pe lângă două victorii în noiembrie, tricolorii au nevoie ca o echipă din urna a doua, spre exemplu Cehia, să facă pași greșiți în noiembrie (amical cu San Marino și meci oficial cu Gibraltar în preliminarii).

  • Posibilele adversare pentru România în semifinalele barajului (în cazul în care tricolorii se vor afla în urna a doua): Cehia, Slovacia, Albania, Kosovo

Varianta horror: ratăm locul 2 și jucăm în deplasare contra Italiei, Turciei, Ucrainei sau Poloniei

Un ultim scenariu pentru România este cel în care încheie grupa preliminară pe locul 3. Chiar și așa, tricolorii vor merge la baraj datorită câștigării grupei din Nations League. Dezavantajele sunt că am fi repartizați cu siguranță în urna a patra valorică și am juca în deplasare semifinala contra unei echipe puternice din urna 1.

  • Posibilele adversare pentru România în semifinalele barajului (în cazul în care tricolorii se vor afla în urna a patra): Italia, Turcia, Ucraina, Polonia

Meciurile din semifinalele barajului sunt programate pe 26 martie, în manșă unică. Finalele, tot în manșă unică, se joacă pe 31 martie, iar gazdele se vor stabili prin tragere la sorți.

Cristiano Ronaldo s-a ținut de cuvânt! Ce a făcut imediat după meciul cu Ungaria
Al treilea jucător din Superligă calificat la CM 2026 vine de la Rapid!
Coșmarul României, OUT! A fost demis de la conducerea naționalei
Olăroiu, nervos după ce a ratat calificarea directă la Mondial: "Când faci asemenea greșeli, e greu" Ce urmează pentru EAU
Prima echipă din Europa calificată la Campionatul Mondial din 2026!
Gigi Becali, tun de 100.000.000 €! A aflat valoarea loviturii financiare după incidentul de la baza sportivă

Preliminarii CM 2026 I Portugalia - Ungaria 2-2, Italia - Israel 3-0, Turcia - Georgia 4-1, Estonia - Moldova 1-1

Scandal uriaș în meciul în care Olăroiu a ratat calificare directă la Mondial! Bătaie în toată regula și obiecte aruncate din tribune

Explicația discursului lui Mircea Lucescu! De ce și-a asumat selecționerul victoria cu Austria: ”Este șocat!”

Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026

Fabio Cannavaro începe să-și bată joc de naționala care l-a numit selecționer după ce altul a calificat-o la CM 2026!



