Ce se intampla cu Puscas dupa retrogradarea lui Palermo? Eroul Romaniei de la EURO a facut anuntul: "Voi discuta cu ei, sa vedem ce va fi!" Unde ajunge

George Puscas a avut o evolutie incredibila pentru nationala U21 la Campionatul European din aceasta vara.

Romania U21 a ajuns pana in semifinalele turneului unde a fost eliminata de Germania, cu doua goluri marcate in minutele de prelungiri. George Puscas a fost golgheterul nationalei de tineret la EURO U21, cu patru goluri marcate.

Desi in presa internationala s-au vehiculat numele mai multor echipe care l-ar dori, atacantul roman a ramas deocamdata la Palermo. Acum, Puscas va reveni la Inter, club de care inca apartine, si va discuta cu oficialii de la Milano pentru a-si stabili viitorul.

"O situatie neplacuta la Palermo, am vrut sa evit lucrurile astea la Campionatul European pentru a nu ma afecta. Imi pare rau pentru suporteri, nu meritau ceea ce se intampla. Din cate stiu, echipa va evolua in Serie D. Eu voi ramane la Inter, mai am contract cu ei inca un an, Palermo neplatind suma de bani, iar apoi voi discuta cu Inter sa vedem ce va fi", a declarat George Puscas pentru RadioTimisoara.

Palermo, retrogradata in liga a patra

Palermo, cu George Puscas in teren, s-a batut la promovarea in Serie A pana in finalul sezonului, dar va juca cel mai probabil in Serie D incepand cu luna august, din cauza unor nereguli financiare.

Gazzetta dello Sport anunta in aceasta dimineata ca apelul clubului Palermo a fost respins, iar echipa va fi exclusa din Serie B.

De situatia clubului Palermo va profita Venezia, echipa retrogradata in C dupa ce a pierdut barajul cu Salernitana. Dupa excluderea lui Palermo, Venezia va ramane in Serie B.