Reactia lui George Puscas dupa ce a fost inclus in echipa ideala de la EURO U21: "Meritau si colegii mei!" 

George Puscas a marcat 4 goluri la EURO U21 si a fost inclus de UEFA in echipa ideala a turneului!

Un roman intre cei mai buni 11 jucatori de la EURO U21! Asa se termina aventura nationalei de tineret la primul turneu european dupa 20 de ani. Romania a jucat seminfinala si s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020. E doar inceputul au promis pustii lui Mirel Radoi.



George Puscas, in echipa ideala la EURO U21!

Cu 4 goluri marcate, George Puscas a ocupat locul al doilea in topul marcatorilor de la EURO U21. Doar neamtul Luca Waldschmidt l-a intrecut, cu sapte reusite in Italia si San Marino. Ambii fac parte din atacul de vis al Europeanului. Puscas e singurul jucator din afara celor de la finalistele Germania si Spania inclus in echipa ideala a turneului.

”Este meritul echipei, am aratat ca am meritat sa fim intre cele mai bune patru formatii ale Europei la Under 21. Este o mandrie sa reprezint Romania si cred ca si alti colegi ai mei meritau sa fie inclusi in echipa turneului final”, a declarat pentru www.frf.ro, George Puscas.



Primul 11 al turneului final EURO 2019:



Nubel (Germania) – Klostermann (Germania), J.Tah (Germania), Vallejo (Spania), Henrichs (Germania) – Ruiz (Spania), Dahoud (Germania) – Olmo (Spania), Waldschmidt (Germania), Ceballos (Spania) – Puscas (Romania)