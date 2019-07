Golgheter la EURO pe burta goala! Neplatit de luni bune, George Puscas si-a luat adio de la Palermo si a facut un anunt surpriza

George Puscas se desparte de Palermo, club retrogradat in Serie D din cauza datoriilor.

Neplatit de luni bune, George Puscas a venit la nationala U21 si a devenit al doilea marcator al turneului european. Puscas este singurul jucator din afara finalistelor Spania si Germania inclus in echipa ideala a turneului. O performanta fantastica pentru Puscas ce il va ajuta in perioada urmatoare sa-si gaseasca o echipa.



George Puscas: Ma gandesc si la alte campionate, nu doar Italia!



Intrebat unde se vede jucand in viitorul sezon, Puscas a raspuns: "Mi-ar placea sa raman in Italia. Ma gandesc insa si la alte campionate. Nu depinde doar de mine''. Sheffield si Fenerbahce au insistat pentru Puscas in ultima perioada.

"Voi lua cateva zile de vacanta. Apoi vom decide impreuna cu agentii mei, Catalin Sarmasan si Crescenzo Cecere", a declarat Puscas. Aflat sub contract cu Inter, el a jucat in sezonul precedent sub forma de imprumut la Palermo, echipa ce risca sa fie retrogradata in divizia a patra din cauza problemelor financiare.

TuttoMercatoWeb a mentionat ca Puscas a fost unul dintre protagonistii Campionatului European de tineret desfasurat in Italia si San Marino.

George Puscas: Palermo nu merita Serie D

"Stiu", a spus zambind atacantul. "Sunt bucuros fiindca noi am atins un obiectiv important pentru nationala noastra. Totusi, am demonstrat ca suntem un grup puternic, care vrea intotdeauna sa ajunga cat mai sus", a continuat Puscas, ce a fost inclus de UEFA in echipa ideala a Europeanului de tineret.

"Am incercat sa raman concentrat asupra nationalei, pentru ca problemele sa nu-mi distraga atentia, insa imi pare rau pentru Palermo. Cu adevarat. Era echipa mea...", a spus Puscas. "Tin sa le multumesc suporterilor lui Palermo, m-au sustinut mereu. Nu merita Serie D", a adaugat el.

La fel ca restul lotului lui Palermo, Puscas nu a primit salariul pe mai multe luni si se va adresa justitiei. "Speram sa ajungem la o concluzie pozitiva", a spus el.

In varsta de 23 de ani, Puscas a marcat 4 din cele 10 goluri ale echipei nationale de tineret a Romaniei la Campionatul European U21, fiind al doilea cel mai bun marcator al turneului dupa germanul Luca Waldschmidt.

Romania U21 s-a clasat pe locurile 3-4 la Campionatul European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino, dupa ce a fost invinsa joi seara, in semifinale, de Germania, cu scorul de 4-2.