ULTIMA ORA | Echipa lui Puscas, retrogradata din Serie B! Palermo va juca in liga a 4-a

Nu mai e niciun dubiu, Palermo va fi exclusa din Serie B.

Palermo, cu George Puscas in teren, s-a batut la promovarea in Serie A pana in finalul sezonului, dar va juca cel mai probabil in Serie D incepand cu luna august, din cauza unor nereguli financiare.

Gazzetta dello Sport anunta in aceasta dimineata ca apelul clubului Palermo a fost respins, iar echipa va fi exclusa din Serie B.

Federatia italiana va face anuntul oficial in cateva ore, scriu jurnalistii italieni.

De situatia clubului Palermo va profita Venezia, echipa retrogradata in C dupa ce a pierdut barajul cu Salernitana. Dupa excluderea lui Palermo, Venezia va ramane in Serie B.