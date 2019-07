Oferta de ultima ora din Anglia pentru Puscas! Cu ce echipa negociaza

Daily Mail dezvaluie oferta concreta primita de George Puscas din Anglia.

Dupa Sheffield United, Watford si Fulhanm, atacantul Romaniei a intrat si pe lista lui Birmingham City. Echipa din liga secunda engleza s-a miscat cel mai rapid. A facut oferta concreta de transfer. Puscas e dorit la Birmingham de managerul spaniol Pep Clotet, care il vede perfet pentru stilul pe care doreste sa-l imprume echipei.

Sansele ca Puscas sa ajunga in Championship sunt insa reduse. Atacantul aflat inca sub contract cu Palermo are propuneri din Germania, Franta si Italia.

Puscas a marcat 4 goluri la Euro, 1 cu Anglia, 1 cu Croatia si doua cu Germania.