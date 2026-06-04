Cristi Chivu, ședință de 4 ore cu șefii lui Inter! Ce s-a discutat în timpul întâlnirii

Ședința a început în jurul orei 14:30 și a durat până la ora 18:30. După aproximativ patru ore în care a purtat discuții cu cei din conducerea clubului de pe ”Giuseppe Meazza”, Chivu a părăsit birourile lui Inter.

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Conform presei italiene, Cristi Chivu a discutat prelungirea contractului cu Inter Milano până în 2028, cu o mărire substanțială de salariu, dar și probleme legate de transferuri. Prima țintă a nerazzurrilor este Marco Palestra, fundașul dreapta în vârstă de 21 de ani al celor de la Atalanta.

Cotat la 35 de milioane de euro, Palestra a evoluat sezonul trecut sub formă de împrumut la Cagliari, unde a contribuit cu un gol și patru pase decisive în 37 de meciuri.

Se pare că Giuseppe Marotta, președintele lui Inter Milano, va pleca la Parma până sâmbătă, unde are loc ”Festivalul Serie A”, unde nerazzurrii vor fi celebrați pentru cucerirea titlului, iar, cu acest prilej, potrivit FCInter1908.it, va fi făcut și anunțul oficial cu privire la prelungirea contractului lui Chivu.