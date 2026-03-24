Ionuț Radu (28 de ani) s-a vindecat miraculos și ar putea fi la dispoziția lui Mircea Lucescu pentru meciul de joi, de la Istanbul. Accidentarea sa a fost o adevărată lovitură pentru naționala noastră, iar ”Il Luce” îi chemase chiar și un înlocuitor.

Laurențiu Popescu (29 de ani) de la Universitatea Craiova a fost convocat de urgență pentru a acoperi ”golul” lăsat de Radu. Chiar dacă, inițial, s-a zvonit că Marian Aioani ar urma să apere cu Turcia, pentru Popescu această convocare a reprezentat o adevărată oportunitate, motiv pentru care a renunțat și la vacanță.

Goalkeeper-ul de la Universitatea Craiova a fost chemat direct de la Milano, acolo unde plecase cu prietena sa. Filipe Coelho a decis să le dea câteva zile libere jucătorilor săi, iar Popescu a profitat de ocazie pentru a se relaxa în Italia.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu portarul oltenilor sau dacă Mircea Lucescu va decide să-l păstreze în lot pentru această partidă. Turcii, de exemplu, au patru portari convocați pentru această acțiune: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Fenerbahce), Muhammed Șengezer (Başakşehir FK), Ugurcan Cakir (Galatasaray).

Cel mai probabil, în tabăra lui Vicenzo Montella va fi titular Ugurcan Cakir, titularul de la Galatasaray.

Tricolorii vor întâlni naționala Turciei, joi, 26 martie, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială din 2026. Partida se va disputa la „Beşiktaş Park” din Istanbul și va începe la ora 19:00, 20:00 ora locală.

Dacă România va trece de Turcia, echipa pregătită de Mircea Lucescu va juca finala barajului pentru calificarea la Mondial, în deplasare, împotriva câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo. Meciul decisiv este programat pe 31 martie, de la ora 21:45.

