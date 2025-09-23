CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV Fotbalistul român din naționala Irlandei răspândește teroarea pe gazon în cupele europene! 2 goluri și 2 pase de gol într-un sfert de oră

Selecționerul Mircea Lucescu a surprins pe toată lumea când a anunțat lista preliminară pentru meciurile cu Moldova și Austria, din luna octombrie.

Printre revenirile așteptate, precum Radu Drăgușin sau Ianis Hagi, a apărut și unul complet necunoscut publicului larg: Lisav Naif Eissat, fundaș central israelian de 20 de ani cu origini românești, jucător la Maccabi Haifa dorit în această vară și de Dinamo.

Convocarea sa este posibilă datorită dublei cetățenii și aprobării recente a FIFA, care i-a permis internaționalului de juniori și de tineret israelian să reprezinte de acum înainte România la nivel internațional.

Reacția presei din Israel nu a întârziat să apară:

”Lisav Eissat face acum parte din lotul lărgit al României!

După ce a primit aprobarea de a juca, fundașul echipei Maccabi Haifa va primi convocarea la lotul României pentru meciurile internaționale care urmează. În momentul în care va debuta, ușa către Israel se va închide definitiv.

Fundaşul, care a primit acum câteva săptămâni aprobarea oficială de a reprezenta echipa naţională a României, va fi convocat pentru prima dată. Jucătorul lui Maccabi Haifa va putea reprezenta o singură echipă naţională la nivel de seniori, conform regulilor UEFA, şi se pare că aceasta va fi România. Din momentul în care va debuta în echipă, nu va mai putea trece la Israel.

Fundașul în vârstă de 20 de ani a jucat deja la echipele de juniori ale Israelului, dar acest lucru nu îl obligă să joace și în echipa de seniori.

Issat s-a întors pe teren ieri (duminică) după o accidentare și se așteaptă să joace un rol important în echipa Maccabi Haifa în sezonul următor”, a notat One.

Cine este Lisav Naif Eissat, fundașul israelian convocat de Mircea Lucescu la naționala României



Lisav Naif Eissat s-a născut pe 13 ianuarie 2005, la Haifa, într-o familie mixtă. Tatăl său este israelian, iar mama sa româncă.

Prin descendența maternă a obținut cetățenia română și eligibilitatea pentru naționala României.

A început fotbalul la Hapoel Haifa, unde a atras atenția prin fizicul său impunător (1,87 m). În 2024 a semnat cu Maccabi Haifa, una dintre cele mai mari echipe din Israel, dar a fost împrumutat la Hapoel Hadera pentru experiență.

La Hadera a jucat 28 de meciuri și a marcat trei goluri, performanțe care i-au crescut cota pe Transfermarkt la 300.000 de euro, de trei ori mai mult față de anul precedent.

În sezonul 2024-2025 a bifat primele meciuri oficiale pentru Maccabi Haifa, șase la număr, în campionat și Cupă.

Lista preliminară a selecționerului Mircea Lucescu cu 22 fotbaliști care evoluează la cluburi din străinătate



PORTARI

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0, Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 26/4);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).

