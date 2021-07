"Nu vreau să vorbesc despre probleme, îi las pe cei cu experiență!" Apele sunt în continuare tulburi la "câini"

Victoria din prima etapă nu pare să fii liniștit atmosfera de la Dinamo.

Devenit titular de drept la Dinamo, Mihai Eșanu a vorbit despre aroganță celor de la FC Voluntari, care înainte de meci îi amenințau pe "câini" că le vor marca 9 goluri dacă vor putea. Totuși, evoluția portarului a fost fantastică, iar bucureștenii s-au impus, 3-2. Fotbalistul trage însă un semnal de alarmă și spune că lucrurile sunt departe de a fi rezolvate.

"Am văzut că nimeni nu avea încredere în noi și ne-am mobilizat și mai tare, dar nu asta a fost decisiv. Știam ce avem de făcut. Ne întărește lipsa de încredere. Nimeni nu ne dădea nicio șansă. Zici că juca PSG cu liga a doua. Parcă jucam cu Real Madrid. Am avut cotă 6 la pariuri. Toată lumea ne cânta ’Prohodul’, dar am ieșit învingători. Nu vreau să mai vorbesc despre probleme. I-aș lăsa pe cei cu experiență să discute despre asta.

Sunt tânăr și nu cred că trebuie să vorbesc eu despre bani. Am primit un avans pe luna iulie și, din discuțiile pe care le-am avut cu domnul Mureșan, după intrarea în insolvență, banii vor fi la zi. Nu avem de ales. Dacă ei vor să plece și nu se întâmplă ceea ce doresc ei, va trebui să ne descurcăm și fără ei. Va fi foarte greu pentru că ei sunt în momentul de față cei mai importanți, jucători cu experiență. Echipa cu ei începe și cu ajutorul lor putem să creștem. Dacă vom rămâne fără ei, trebuie să rezistăm", a spus Mihai Eșanu, conform digisport.