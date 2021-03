"Vom vedea o nationala mai buna in 2021!" Ianis Hagi, optimist inaintea preliminariilor! Ce spune despre presiunea de la nationala

Ianis Hagi a oferit un interviu pentru FRF TV inaintea debutului in preliminariile Mondialului din 2022.

Tanarul fotbalist roman a vorbit despre inceperea si speranta pe care echipa nationala o are in actualele preliminarii. Hagi spera ca Romania sa ajunga la Mondial prima oara dupa 24 de ani, iar jucatorul lui Rangers e convins ca micile detalii fac diferenta.

"Nu neaparat ca am castigat titlu inseamna ca am intrat pe o traiectorie buna. Cariera are si plusuri si minusuri, conteaza sa treci peste ele si sa inveti din ele. Fiecare are drumul lui. Da, am pus accentul pe faze fixe de mic, mai ales ca vedeam filmulete cu tata si am avut antrenori care bateau foarte bine aceste faze.

Fizic, clar ma simt mult mai bine, s-a vazut schimbarea mea pe toate testele pe care le-am facut la Rangers. E normal, campionatul fiind mai puternic, cu o intensitate mult mare, a trebuit sa ma adaptez. Oricum, fotbalul se joaca cu mintea, parerea mea. Vom vedea o nationala mai buna in 2021. E clar ca succesul vine cu rezultate pozitive, dar e greu, mai ales la inceput. Si la tineret a fost foarte greu la inceput.

Dar dupa 2-3 rezultate pozitive am inflorit ca si fotbalisti, ca si echipa. Toata lumea astepta sa fim la Mondial, la fel ca si noi. Miciile detalii fac diferenta la acest nivel. Parerea mea e ca normal ca suporterii sa aiba asteptari mai mari. Fiind la echipa nationala e presiune la un nivel exceptional. Poti sa vezi aceasta presiune ca o ambitie, ca o onoare, sa nu o lasi sa te doboare. Chiar cred ca rezultatele vor veni foarte curand", a spus Ianis Hagi pentru FRF TV.