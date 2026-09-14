Bosniacii jubilează înaintea meciului cu România: ”Hagi are motive de îngrijorare!”

Bosniacii jubilează înaintea meciului cu România: ”Hagi are motive de îngrijorare!” Nationala
SPORT.RO
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Echipa națională a României va disputa patru meciuri în Liga Națiunilor la finalul lunii septembrie și începutul lunii octombrie.

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RomaniabosniaLiga NatiunilorNations LeagueGica HagiGheorghe Hagi
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Tricolorii se vor duela cu Suedia (în deplasare, 25 septembrie), Bosnia (acasă, 28 septembrie), Polonia (în deplasare, 2 octombrie) și din nou Suedia (acasă, 5 octombrie).

Bosniacii jubilează înaintea meciului cu România

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Foto: Sport Pictures.
Hagi conf
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Bosniacii au vorbit despre duelul cu România de pe 28 septembrie și au subliniat problemele cu care se confruntă Gică Hagi înaintea partidei. 

ZenicaInfo.ba scrie despre faptul că majoritatea jucătorilor care au făcut parte din nucleul echipei naționale a României nu primesc minute la echipele de club, motiv pentru care Gică Hagi se află într-o mare dificultate.

Selecționerul României are probleme înaintea duelului cu Bosnia: Șase staruri îi dau bătăi de cap”, a titrat publicația amintită mai sus.

Jucătorii la care au făcut referire bosniacii sunt Dennis Man, Darius Olaru, Florinel Coman, Daniel Bîrligea, Ianis Hagi și Valentin Mihăilă.

România va disputa patru meciuri în Liga Națiunilor, iar selecționerul Gheorghe Hagi are deja motive de îngrijorare. Hagi a anunțat o listă preliminară de 48 de jucători pentru următoarele partide, însă mai mulți dintre fotbaliștii de la care are cele mai mari așteptări nu beneficiază în prezent de minutele necesare la echipele lor de club.

Printre aceștia se numără Dennis Man, Darius Olaru, Florinel Coman, Daniel Bîrligea, Ianis Hagi și Valentin Mihăilă. Toți au avut sau ar trebui să aibă un rol important în naționala României, însă în acest moment niciunul nu este un titular incontestabil la echipa sa de club.

Situația este cu atât mai neplăcută pentru Hagi cu cât, după revenirea pe banca naționalei, selecționerul a subliniat că minutele jucate la club reprezintă unul dintre criteriile importante în alegerea jucătorilor convocați. Acum, tocmai acest criteriu s-ar putea transforma într-o problemă pentru selecționer”, au notat bosniacii.

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