„Tricolorii” vor avea al treilea meci al grupei în Polonia, vineri, 2 septembrie, și vor încheia acțiunea cu un meci acasă cu Suedia, care va avea loc luni, 5 septembrie.

Gică Hagi a menajat mai mulți jucători pentru meciul precedent, cu Bosnia, printre care Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Dennis Man, Răzvan Marin sau Ianis Hagi. Singurul ”punct fix” a fost portarul Ionuț Radu, care a fost criticat pentru gafele sale.

Bogdan Lobonț crede că Otto Hindrich va fi titular în poarta României cu Polonia

Bogdan Lobonț, fostul portar al echipei naționale, se așteaptă la o schimbare în echipa de start a României pentru meciul cu Polonia. Crede că Otto Hindrich (24 de ani), portarul de la Legia Varșovia, ar urma să fie alesul lui Gică Hagi.

„Mă aștept să-l văd și pe Cojocaru, e la prima acțiune a echipei naționale, nu știu dacă a fost înainte, era în listele preliminare de mai multe ori, dar să fie prezent cu echipa națională nu-mi aduc aminte.

Mă aștept să-l și pe Cojocaru, la fel de bine cum mă aștept să-l văd și pe Otto. Văzând lotul pe care l-a ales pentru meciul cu Bosnia, eu mă așteptam să-l văd pe Otto în poartă la meciul cu Bosnia. Mă aștept să-l văd pe Otto poate mai mult decât pe Cojocaru”, a spus Bogdan Lobonț, la ”VOYO SPORT LIVE”.

Urs Schnyder va arbitra Polonia - România

Arbitrul elveţian Urs Schnyder se va afla la centru la meciul care va avea loc pe Stadionul Naţional din Varşovia. Acesta va fi ajutat de la margini de Marco şi Benjamin Zuercher, iar al patrulea oficial va fi Sven Wolfensberger.

Fedayi San se va afla în camera VAR, unde va fi asistat de Michele Schmoelzer.

Observator UEFA pentru arbitri va fi sârbul Dejan Filipovic, în timp ce norvegianul Nils Fisketjonn va fi delegat din partea forului continental.

Schnyder a condus două meciuri jucate de CFR Cluj în cupele europene.