Balonul de Aur 2026 va fi decernat la 26 octombrie.

Ediția din 2026 a Balonului de Aur se anunță una dintre cele mai echilibrate din ultima vreme, având în vedere că nu pare să existe un favorit clar la câștigarea titlului de cel mai bun fotbalist din lume.

PSG poate fi echipa ”care îl va da” pe cel mai bun jucător al planetei, din nou, dar până atunci se fac tot felul de speculații în această privință. Barcelona și Real Madrid au și ele pretenții.

Lamine Yamal, favoritul lui Răzvan Raț la Balonul de Aur 2026

Răzvan Raț, fost căpitan la Șahtior Donețk, care chiar a votat pentru acordarea Balonului de Aur în cariera de fotbalist, a declarat, în emisiunea VOYO Sport Live, că, din punctul său de vedere, Yamal este marele favorit la cucerirea trofeului în acest an.

Recent, starul Barcelonei a explicat pentru L'Équipe ce consideră că trebuie să aibă un fotbalist pentru a câștiga cel mai important premiu individual. Spaniolul în vârstă de 19 ani nu este de părere că numărul de goluri e criteriul principal. Pentru ”winger”, Balonul de Aur trebuie să ajungă la un jucător care oferă ceva diferit și care îi face pe suporteri să urmărească un meci doar pentru a-l vedea.

Răzvan Raț a votat la Balonul de Aur: ”Pe Messi l-am votat, clar!”

Cu toate acestea, din punctul de vedere al lui Răzvan Raț, Yamal este favorit la cucerirea acestui trofeu.

”Yamal e favoritul meu, dar cred că și pe Messi l-aș pune în top 3 anul acesta. Eu chiar am votat la Balonul de Aur, că eram căpitan. L-am votat pe Messi, evident! Dar, această dezbatere dintre Messi și Ronaldo a fost mereu un subiect inventat.

Ei nu pot fi comparați, joacă pe alte posturi, în diferite contexte. Apoi, talentul, așa cum îl înțeleg eu... totul a fost la Messi! Ronaldo are meritele că a muncit mai mult. Are meritele că a reușit să facă aproape aceleași lucruri ca Messi, dar prin muncă, perseverență.

Cei doi au făcut aproape aceleași performanțe”, a spus Răzvan Raț în emisiunea VOYO Sport Live.