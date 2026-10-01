Cum meciurile amicale s-au rărit pe toate continentele, în această fereastră, rezervată partidelor echipelor naționale, și în Asia e în desfășurare o competiție la nivel regional.

Cupa Golfului Persic – prezentată în mod fradulos Arabian Gulf Cup, din dorința organizatorilor de a desființa o denumire istorică! – are loc, în această perioadă, la Jeddah (Arabia Saudită). Ca și cum înființarea unei întreceri, care își propune promovarea unei denumiri false – Arabian Gulf, în loc de Persian Gulf – nu era o situație suficient de revoltătoare, acum s-a ivit și alta. De această dată, din motive fotbalistice.

Selecționerul Irakului a luat foc: „Au încălcat regulamentul FIFA“

La Jeddah, cele opt naționale participante, toate provenite din țări arabe, au fost împărțite în două serii, după cum se poate vedea mai jos:

*Grupa A: Arabia Saudită, Oman, Irak, Kuweit

*Grupa B: Emirate, Qatar, Bahrain, Yemen

Problema a apărut în prima serie, după încheierea partidelor din faza grupelor. Pentru că a fost egalitate perfectă între Oman și Irak, inclusiv la capitolul „Fair-play“. Cu același număr de puncte, de goluri înscrise și primite, dar și cu o remiză în meciul direct (1-1), Oman și Irak au fost la egalitate și la cartonașe: șase „galbene“ fiecare și niciun „roșu“.

În fața unei asemenea situații, arabii au recurs la o soluție bizară: organizarea unei trageri la sorți, la recepția hotelului unde sunt cazate echipele! Și norocul a fost de partea reprezentativei din Oman, numele acesteia fiind extras din urnă! Drept urmare, Oman a avansat în semifinale, iar naționala Irakului a fost poftită să plece acasă.

Această situație l-a scos din sărite pe selecționerul australian al Irakului, Graham Arnold (foto, stânga). El a făcut referire la faptul că, în asemenea situații, în care două echipe sunt la egalitate perfectă, regulamentul FIFA spune cu totul altceva.

„Scandalos ce s-a întâmplat cu această tragere la sorți! Un jaf! FIFA ar trebui să pună piciorul în prag. Pentru că regulamentul fotbalului internațional a fost încălcat. FIFA spune clar: când există egalitate perfectă, calificarea e obținută de naționala care are un clasament mai bun în ierarhia FIFA. Noi suntem pe locul 63 în lume, iar naționala Omanului e pe 80. Noi trebuie să jucăm în semifinale, nu ei“, a tunat Graham Arnold.

În ciuda protestului vehement al acestuia, tabloul competiției a fost făcut deja cu Oman în careul de ași, așteptându-și adversara din această fază. Ea se va alege dintre Qatar și Emirtate, în funcție de rezultatele de astăzi.