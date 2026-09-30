La ultima sa conferință, înainte de startul campaniei din Nations League, selecționerul Gheorghe Hagi (61 de ani) s-a plâns de „negativism“. La ce rezultate ne-a furnizat însă prima reprezentativă de atunci, e foarte greu de găsit un aspect pozitiv, dătător de speranță.

Cu o singură victorie în tot anul 2026 – 2-1 cu Țara Galilor într-un amical, în iunie – naționala României e în cădere liberă. Iar situația actuală din Nations League ne pune într-o postură jenantă.

În acest moment, în trei din cele patru grupe care compun Liga B, s-au jucat câte două etape. Dacă aruncăm un ochi pe clasamente, vom constata că sunt doar două naționale cu zero puncte după primele două meciuri: România și Israel!

Dacă noi am cedat cu Suedia (1-2) și cu Bosnia (2-4), în schimb, israelienii au fost spulberați cu 3-1 de Austria și cu 3-0 de Irlanda. Având un golaveraj și mai slab decât noi – 1-6, comparativ cu 3-6 – israelienii au cea mai slabă națională din Liga B.

În rest, dintre naționalele care evoluează în această divizie și pe care le considerăm de nivelul nostru, Ungaria a făcut deja un punct (0-0 cu Irlanda de Nord în deplasare), la fel ca și Georgia (0-0 cu Ucraina acasă).

România, urmează ultimele patru meciuri din Nations League

La ora actuală, România are următoarele cifre în anul 2026: 6 meciuri, 1 victorie, 1 egal, 4 înfrângeri. Ca să îmbunătățim acest bilanț, trebuie să creștem spectaculos în ultimele patru dueluri din Nations League. Iată programul tricolorilor în grupa a 4-a a Ligii B:

*Vineri (ora 21:45): Polonia – România

*5 octombrie (ora 21:45): România – Suedia

*14 noiembrie (ora 21:45): România – Polonia

*17 noiembrie (ora 21:45): Bosnia - România