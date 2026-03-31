Tricolorul pus la zid după Slovacia - România: "Poate îți închei cariera!"

La ultimul meci din mandatul lui Mircea Lucescu, dar cu Ionel Gane pe bancă, România a jucat modest și a suferit un nou eșec. Autogolul lui Bîrligea din minutul 7 și golul lui Strelec din debutul reprizei secunde, venit după o mare gafă a debutantului Marian Aioani, au stabilit rezultatul final.

Raul Rusescu: "Aioani riscă să își încheie cariera la națională chiar de la început"

Aioani, introdus la pauză în locul lui Ionuț Radu, a pasat greșit la doar câteva secunde de la debut și le-a permis slovacilor să facă 2-0. Fostul internațional Raul Rusescu a criticat dur decizia goalkeeper-ului giuleștean de a pasa scurt.

"Referitor la Aioani, când ești la primul meci și chiar dacă ți se cere să pasezi în 6 metri când adversarii sunt peste tine, inclusiv ca valoare și inițiativă de joc, joacă lung! De ce să faci chestia asta care poate să îți termine cariera la echipa națională chiar de la început? Joacă lung! Am ajuns să nu mai apreciem o minge lungă", a spus Raul Rusescu, la GSP Live.