Gică Popescu spune că actuala generație a României are nevoie de o schimbare de mentalitate pentru a se califica la Campionatul Mondial.

Concluziile lui Gică Popescu după Slovacia - România 2-0

Fostul căpitan de la FC Barcelona spune că ambele echipe au jucat la relanti în această seară. Cu toate acestea, Gică Popescu spune că tricolorii au nevoie de mai multă încredere pe teren. Acesta ar fi marele minus al "Generației de Suflet":

"Cred că a fost doar un meci amical azi, nimic oficial. Nu a existat concentrare pe faza defensivă, ambele echipe au atacat când au avut mingea. Din păcate, azi ne-am dat două autogoluri. Gafa lui Aioani o consider pe jumătate un autogol. La un moment dat aveam senzația că ambele echipe așteaptă să treacă timpul, a fost un meci fără istoric.

Mâine nu ne vom aduce aminte de ce s-a întâmplat în seara asta. Meciul nu a transmis nici emoție, nici interes. Fiecare aștepta să se termine meciul ca să plece la echipa de club și să uite aceste patru zile cu două înfrângeri.

Este o generație care a ajuns la 26-27-28 de ani. Se spune că e vârsta optimă pentru a face performanță. Le lipsește încrederea, acel declic de care are nevoie această generație. Am spus că performanța de la EURO nu trebuie să rămână singura performanță, e nevoie de o calificare la Mondial.

Începe lumea să se obișnuiască cu noi, că nu ne calificăm la Campionatul Mondial. Și echipele mici nu ne vor mai respecta. Respectul îl câștigi numai prin victorii. Și încrederea vine prin rezultate", a declarat Gică Popescu, pentru Antena 1.

Posibil ultimul meci pentru ambii selecționeri

Partida dintre Slovacia și România putea marca finalul de mandat atât pentru selecționerul nostru, Mircea Lucescu, cât și pentru omologul său slovac, Francesco Calzona.

Contractul lui Calzona cu federația slovacă expiră pe 1 aprilie, iar șansele ca acesta să continue sunt reduse. Tehnicianul italian a calificat Slovacia la EURO 2024, unde selecționata sa a remizat cu România, scor 1-1, rezultat care a trimis ambele echipe în optimile de finală ale turneului.