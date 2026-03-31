Introdus în repriza secundă, Ianis Hagi (27 de ani) a purtat banderola de căpitan al naționalei în ultima parte a jocului și a transmis un mesaj clar pentru suporterii ”tricolori”, după o nouă înfrângere.

Pentru România urmează aventura din UEFA Nations League, acolo unde va întâlni adversari dificili, precum Suedia, Polonia și Bosnia. Ianis Hagi le cere încredere fanilor.

Ianis Hagi cere încrederea suporterilor

„Trebuie să închidem capitolul. Singurul lucru pe care mi-l doresc e ca lumea să nu-și piardă încrederea în noi, o să avem altă față din vară încolo.

Nu am avut nicio comunicare cu domnul președinte (n.r. - Răzvan Burleanu), cu staff-ul dânsului, ne-am concentrat doar pe meci. Cei de sus o să ne comunice, ne dorim ca România să nu-și piardă speranța în noi. Avem în continuare foame de succes”, a spus Ianis Hagi, la Antena 1.

Slovacia - România 2-0. Echipele utilizate

SLOVACIA: Rodak - Valjent, Vavro (Krcik 90+1), Obert, Hancko (Pekarik 90+1) – Rigo (Duda 59), Lobotka (Sauer 90+1), Benes (Hrosovsky 71) – Suslov (Tupta 59), Strelec (Mraz 59), Haraslin (Bero 71). SELECŢIONER: Francesco Calzona

ROMÂNIA: I. Radu (Aioani 46) - Raţiu, Drăguşin (Coubiş 62), Ghiţă, Bancu – Fl. Tănase (I. Hagi 62), Vl. Dragomir (Screciu 62), Stanciu (R. Marin 73) – Man (Al. Dobre 77), Bîrligea (Miculescu 46), Baiaram (Mihăilă 62). ANTRENOR: Ionel Gane