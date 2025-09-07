Bosnia a făcut ”instrucție” cu San Marino în ultima etapă, scor 6-0, iar Austria a câștigat cu 1-0 pe teren propriu cu Cipru, astfel că România s-a distanțat acum la șase puncte de primul loc.



Chiar dacă, momentan, și locul doi ar părea greu de atins, România are ”biletul” asigurat pentru barajul Cupei Mondiale, după parcursul perfect din Liga Națiunilor. Totuși, acolo putem să întâlnim adversari horror.

De cine putem să dăm la baraj: specialiștii ne văd cu Italia!



Specialiștii de la Football Meets Data au efectuat o simulare pentru barajul de Cupă Mondială. Fiecare națională va avea patru posibili adversari, iar noi am avea cele mai mari șanse (38%) să alegem dintr-o urnă cu Italia, Turcia, Ucraina și Țara Galilor.



Evident, dintre adversarii pe care specialiștii îi pun în fața României, Italia pare echipa ”de evitat”, chiar dacă ”Squadra Azzurra” nu a mai fost la Mondial din 2014.



O urnă cu Serbia, Polonia, Danemarca și Germania (șanse de 23%) și alta cu Cehia, Suedia, Ungaria și Elveția (16%) sunt celelalte ”variante” pe care le văd specialiștii pentru naționala României.



FRF, mesaj pentru românii din Cipru înaintea meciului de marți seară din preliminariile CM 2026



Federația Română de Fotbal a anunțat faptul că jucătorii și staff-ul tehnic al primei reprezentative vor avea un culoar special de tranzit duminică seară, atunci când vor ateriza în Cipru, motiv pentru care nimeni nu-i va putea zări la aeroport.



Naționala se va caza duminică seară la hotelul Lordos Beach din Larnaca, acolo unde românii din Cipru vor avea ocazia să-i întâmpine pe tricolorii lui Mircea Lucescu.



”Mesaj pentru suporterii din Cipru! Știm cât de mult înseamnă Echipa Națională pentru voi, am văzut în octombrie, anul trecut, și apreciem susținerea voastră sinceră!



Vrem însă să vă informăm că, la sosirea în Larnaca, duminică seară, tricolorii vor avea un culoar special de tranzit, ceea ce înseamnă că nu va fi posibilă interacțiunea cu echipa pe aeroport.



Delegatia României va ajunge la hotelul Lordos Beach în jurul orei 20:00”, scrie Naționala României pe Facebook.

