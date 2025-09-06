Astăzi, LIVE TEXT de la ora 21:45 pe Sport.ro, au loc două meciuri din grupa României din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

Marile noastre rivale la calificare sunt Austria și Bosnia, tricolorii fiind, alături de San Marino, naționala din Grupa H care a disputat până acum patru meciuri în preliminarii.

Beneficiind de ziua liberă din preliminarii, naționala lui Mircea Lucescu a jucat vineri seara un amical împotriva Canadei, dar meciul de pe Arena Națională a fost un veritabil dezastru, scor 0-3.

Austria cu românul Raul Florucz vs Cipru cu dinamovistul Charalampos Kyriakou



Austria, cu atacantul de origine română Raul Florucz (foto) în mare formă, joacă acasă cu Cipru, acolo unde a fost convocat Charalampos Kyriakou, mijlocașul central al lui Dinamo.

Meciul se dispută pe noul stadion din Linz, inaugurat în 2023.

Bosnia și Herțegovina are o deplasare aparent ușoară pe terenul celor de la San Marino, codașa grupei, fără vreun punct acumulat în primele patru meciuri și cu un singur gol înscris.

Clasamentul din grupa României din preliminariile CM 2026



1. Bosnia 9 puncte (3 meciuri), golaveraj 4-1

2. Austria 6 p (2 m), golaveraj 6-1

3. ROMÂNIA 6 p (4 m), golaveraj 8-4

4. Cipru 3 p (3 m), golaveraj 3-4

5. San Marino 0 p (4 m), golaveraj 1-12

