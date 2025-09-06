România, cu patru meciuri, se situează pe locul trei în Grupa H cu șase puncte. Două victorii și două înfrângeri a consemnat selecționata lui Mircea Lucescu în preliminariile CM din 2026.



Se topește visul american?! Bosnia și Austria, victorii pe linie în grupa României din preliminariile CM 2026



Bosnia a întâlnit-o în deplasare sâmbătă seară pe San Marino și a învins-o categoric cu 6-0. Bosniacii au ajuns, așadar, la patru din patru victorii în grupa preliminariilor.



Austria, cu trei jocuri disputate până în clipa de față, a câștigat cu 1-0 în fața Ciprului, la Viena. Naționala lui Ralf Rannick are nouă puncte din nouă posibile.



1. Bosnia - 12 puncte, 4 meciuri

2. Austria - 9 puncte, 3 meciuri

3. România - 6 puncte, 4 meciuri

4. Cipru - 3 puncte, 4 meciuri

5. San Marino - 0 puncte, 5 meciuri



Pentru naționala României urmează meciul cu Cipru de marți, 9 septembrie, de la ora 21:45, de la Nicosia, din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.



Dacă România ratează calificarea directă din preliminarii, ultima șansă rămâne barajul din Liga Națiunilor, unde tricolorii au deja asigurat un loc după ce au câștigat grupa din urna valorică C a Ligii Națiunilor.

