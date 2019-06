Ce a filmat iubita lui Cristi Manea in tribune la Romania - Franta, inainte sa fie ATACATA! VIDEO

Romania U21 s-a calificat in semifinale la EURO U21, insa Cristi Manea a incheiat partida in stare de soc!

Cristi Manea si iubita sa, Andreea, au fost implicati intr-un scandal urias la finalul remizei Romaniei cu Franta, scor 0-0. In incident, iubita lui Manea s-a ales cu o lovitura in figura si a ajuns la spital, fiind cusuta cu doua copci de catre medicii italieni. Suporterul care a lovit-o a fost retinut de politistii din Cesnia, iar acum o ancheta este in derulare.

Chiar inainte sa fie lovitura, Andreea apucase sa urce pe contul de Instagram mai multe imagini cu atmosfera din tribune si bucuria jucatorilor Romaniei. La cateva secunde dupa a fost umpluta de sange de suporterul roman.

Radoi: cei care au lovit sa nu mai calce pe stadioane!

"Un incident care nu isi avea locul, au lovit-o fara motiv pe prietena lui Manea, as sputea sa spun cuvinte care ma pot depasi, sper ca cei care au facut aceste gesturi sa nu mai calce pe stadioane. Manea era devastat dupa meci, a fost dusa la spital, o sa aiba doua copci, in loc sa ne bucuram ca ne-am calificat dupa 55 de ani la jocurile olimpice.. Speram sa ne calificam de pel ocul 2 si imi facusem anumite calcule, dar ma bucur ca jucatorii m-au facut sa gandesc mult mai departe si am terminat primii in grupa", a declarat Radoi dupa meciul cu Franta.

Cosmin Contra: E foarte grav ce s-a intamplat!



"E regretabil, dar din pacate nu poti sa eviti asemenea episoade si e pacat ca s-a intamplat lucrul acesta. A stirbit putin din aceasta bucurie a baietilor, dar se mai intampla, bine ca nu a fost ceva mai grav. E un lucru foarte grav ceea ce s-a intamplat, dar bine ca nu a fost si mai rau de atat", a spus Contra la Telekom Sport.