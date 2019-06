HAPPY FAMILY! Jucatorul din nationala U21 recomandat de mama lui la nationala cand nu stia nimeni de el: "Buna ziua, am si eu un baiat, luati DVD-urile astea!"

Drumul lui Alex Pascanu pana in nationala Romaniei a inceput la o ferma din Anglia, undeva langa orasul Leicester.

Parintii lui Alex Pascanu au plecat la munca in Anglia la inceputul anilor 2000, iar Alex a crescut alaturi de ei la o ferma de langa Leicester.

Alex Pascanu a inceput fotbalul la Leicester City FC si a trecut prin toate grupele de juniori pana sa fie remarcat de Federatie, la insistentele mamei sale.

"Voiam neaparat sa ajunga si el la nationala si a trebuit sa trimit niste DVD-uri la Federatie. Am dat mai multe telefoane, ma asiguram de fiecare data ca au ajuns si DVD-urile, mai sunam inca o data sa intreb daca au fost vazute DVD-urile si pana la urma uite ca am reusit."

"Am crezut tot timpul, mereu am crezut in Alex, mereu am fost pozitiva", spune Oana Pascanu, mama lui Alex, intr-un interviu pentru ProTV.

Tatal lui Pascanu: I-am trimis melodia "Am sa ma intorc barbat" inainte de Euro



Familia Pascanu si-a luat concediu de la ferma la care lucreaza pentru a fi alaturi de Alex la campionatul european din Italia.

"Ne-am luat concediu de cand s-au calificat, ne-am pus pe calendar amandoi, am anuntat ca in perioada asta nu suntem."

"Suntem in sezon acum acolo si e foarte greu sa pleci in perioada asta, dar fermierul a inteles".

Tatal lui Alex Pascanu spune ca inainte de Euro i-a trimis fiului sau pe Whatsapp un link cu melodia "Am sa ma intorc barbat", de la Vama Veche.

"Visam frumos, visam la un trofeu. De ce nu?! Ei asa au plecat de acasa, cu gandul asta."

"Sunt o generatie extraordinara, baietii astia ne vor scoate in strada. Daca nu acum, peste cativa ani, dar ne vor scoate in strada", spune mandru Alin Pascanu.