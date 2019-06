IMAGINI SOCANTE cu impact emotional! Sotia lui Cristi Manea, plina de sange dupa meciul Romania - Franta! Barbatul care a lovit-o a fost arestat!

Romania U21 a facut 0-0 cu reprezentativa similara a Frantei, in cel de-al treilea meci al grupelor EURO, si s-a calificat in semifinale. Joi, Romania va juca impotriva Germaniei.

Romania U21 a facut un nou meci mare. Reprezentativa de tineret, antrenata de Mirel Radoi, s-a calificat in semifinalele EURO 2019 Under-21, dupa ce a facut 0-0 cu Franta. Romania a incheiat grupa cu 7 puncte, dupa 4-1 contra Croatiei, 4-2 cu Anglia si 0-0 cu Franta.

Meciul Romania - Franta a avut parte de un incident revoltator la final, care a umbrit bucuria jucatorilor. Cristi Manea si-a vazut iubita plina de sange in tribune!



La finalul meciului, Cristi Manea a mers in tribuna pentru a-si imbratisa iubita. Acolo, o alta femeie i-a cerut tricoul, moment in care sotia lui Manea l-a tras pe acesta. De acolo s-a iscat o altercatie, iar partenerul femeii care i-a cerut tricoul lui Manea a atacat-o pe prietena fotbalistului.

La scurt timp, barbatul violent a fost identificat si retinut de autoritatile italiene, iar iubita lui Cristi Manea a primit ingrijiri medicale.

Female fan left crying and covered in blood as crowd violence ruins U21 Euros clash between France and Romaniahttps://t.co/be9SFrD2NH