Iubita lui Cristi Manea s-a ales cu doua copci: "E foarte grav!" Reactia lui Contra

Calificarea Romaniei U21 in semifinale la EURO U21 e umbrita de incidentul in care a fost implicata iubita lui Cristi Manea .

La finalul meciului, Cristi Manea a mers in tribuna pentru a-si imbratisa iubita. Acolo, o alta femeie i-a cerut tricoul, moment in care sotia lui Manea l-a tras pe acesta. De acolo s-a iscat o altercatie, iar partenerul femeii care i-a cerut tricoul lui Manea a atacat-o pe prietena fotbalistului.

La scurt timp, barbatul violent a fost identificat si retinut de autoritatile italiene, iar iubita lui Cristi Manea a primit ingrijiri medicale. In acest moment, ancheta este in desfasurare.





"E regretabil, dar din pacate nu poti sa eviti asemenea episoade si e pacat ca s-a intamplat lucrul acesta. A stirbit putin din aceasta bucurie a baietilor, dar se mai intampla, bine ca nu a fost ceva mai grav. E un lucru foarte grav ceea ce s-a intamplat, dar bine ca nu a fost si mai rau de atat", a spus Contra la Telekom Sport.

"Imi e greu sa imi gasesc cuvintele, un incident care nu isi avea locul. Noi intre noi, suporteri romani, au lovit-o fara niciun motiv pe prietena lui Manea si chiar si pe un prieten de-al lor.

Imi e greu sa va spun ceea ce simt in acest moment, as putea sa spun cuvinte care ma pot depasi. Sper ca cei care au facut aceste gesturi sa fie prinsi si sa nu mai aiba ce sa caute pe aceste stadioane.

Chiar am fost si am vazut-o pe prietena si nu arata deloc bine. Ma bucur ca acum e bine, a fost dusa la spital, o sa aiba doua copci.

E ingrozitor, teribil. In loc sa ne bucuram pentru ca ne-am calificat la Jocurile Olimpice dupa 55 de ani, suntem intr-o semifinala de Campionat European, apar astfel de episoade.

Imi pare rau, imi cer scuze eu in fata lui Cristi Manea pentru ceea ce s-a intamplat", a spus Mirel Radoi in conferinta de presa.

