FCSB a decis să nu îl mai transfere pe Anderson Ceara de la Csikszereda, în urma vizitei medicale.

Chiar dacă cele două echipe se înțeleseseră și jucătorul își dorea să joace pentru formația „roș-albastră”, oficialii lui FCSB nu au fost de acord să semneze din cauza istoricului medical al brazilianului.

MM Stoica, furios după ultimele declarații: „Este ireal ce au propus”

Mihai Stoica a vorbit despre reacția președintelui de la Csikszereda, Zoltan Szondy, după ce transferul lui Anderson Ceara nu s-a realizat.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a spus că fosta campioană a României nu avea cum să accepte propunerea lui Csikszereda.

„Nu are absolut nicio logică. Noi nu aveam cum să dăm în presă ca să ne facem singuri rău. Nu s-a scurs nicio informaţie de la noi, pentru că eu am fost singurul care a negociat şi doar eu şi Valeriu Argăseală am ştiut care este stadiul negocierilor. Nu e adevărat.

Nu e treaba noastră că jucătorul voia să joace la noi. I-a spus domnul Szondy lui Valeriu Argăseală că s-au înţeles cu Ujpest, atunci ne retragem, n-are niciun sens să mai discutăm. Dar băiatul nu voia să meargă la Ujpest.

Eu am spus foarte clar aici că nu ne-am înţeles cu jucătorul, nu are rost să mai continuăm discuţia. Dacă ei erau corecţi, din start ne spuneau că a fost operat de ligamente încrucişate la ambii genunchi.

Nu pot să aduc un jucător despre care ştiu că nu poate să joace. Ei ne-au făcut o ofertă aşa. Ne-au propus o sumă care să se achite la anul, dacă jucătorul joacă 50% din meciuri.

Atenţie, să se scadă meciurile în care este accidentat sau suspendat. Mi s-a părut ceva 'Doamne'. Adică noi plătim o sumă consistentă şi să mai plătim o sumă la anul, pentru 50% din meciuri?

Adică el să joace două meciuri, după să nu mai joace deloc. 'Hai, trebuie să daţi banii, că a jucat 100% din meciuri'. Este ireal ce au propus. Astea le avem scrise. Eu nu vorbesc aşa numai ca să mă aflu în treabă. Am totul scris. Nu se poate aşa ceva.

Nu pot să suport ca oamenii să vină să debiteze asemenea inepţii. Nu există aşa ceva. Ei ştiau că jucătorul e accidentat. Spune Szondy că ştia că jucătorul e accidentat”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.