"Cand eu am spus asta, am fost facut praf! Cand a zis Radoi, toti au fost de acord!" Reactie ACIDA a lui Dan Petrescu dupa meciurile Romaniei: "M-a surprins bucuria lor!"

Dan Petrescu a vorbit despre meciurile de debut ale lui Mirel Radoi pe banca nationalei Romaniei.

Antrenorul lui CFR Cluj a sustinut conferinta de presa premergatoare meciului cu Hermannstadt din a treia etapa a Ligii 1.

Intrebat de meciurile echipei nationale, Dan Petrescu a laudat jocul echipei, insa a criticat reactia de bucurie a jucatorilor de la finalul meciului cu Austria.

Antrenorul campioanei Romaniei a tinut sa evidentieze declaratiile selectionerului Radoi prin care spunea ca Austria este mai buna decat Romania, declaratii pentru care a fost sustinut, facand o paralela cu declaratiile sale legate de adversarele lui CFR Cluj din cupele europene.

"Au fost doua meciuri bune, doua meciuri cu echipe...nu stiu, pe Austria eu nu o vad mai buna. Daca zic eu ca Sevilla e mai buna decat CFR Cluj ma face lumea praf in presa. Cand Radoi a zis ca Austria e mai buna decat Romania, toti specialistii au fost de acord. De ce?

Echipa a aratat bine in ambele meciuri, meritau 6 puncte si cu Irlanda au jucat foarte bine, parerea mea. Iar cu Austria, la fel, echipa a aratat un joc bun si a meritat victoria. Pentru mine sunt doua meciuri amicale, nu stiu ce am castigat. M-a surprins bucuria lor dupa meci, au cantat castigand un meci amical.

Ar trebui sa castigam un meci cu Islanda si cu Bulgaria, sa ne calificam la EURO si dupa sa ne bucuram.

Maxim a jucat foarte bine in ambele meciuri, de cand a mers sub comanda lui Sumudica, parca e alt jucator. Arata mult mai bine fizic, mult mai increzator, mie chiar mi-a placut in ambele meciuri.

La fel cum mi-a placut si cum a debutat Burca intr-o pozitie care nu e a lui, am fost des criticat ca joaca fundas dreapta la CFR, iata ca asta a fost norocul nationalei Romaniei. Mai fac eu niste prostii.

Cred ca si Alibec a facut doua meciuri excelente, el e cel mai mare castig din astea doua meciuri. Faptul ca l-am vrut arata ca nu as fi gresit daca venea", a spus Dan Petrescu la conferinta de presa.

Intrebat daca Mirel Radoi s-a interesat de situatia lui Camora, care ar putea fi convocat la nationala, Dan Petrescu a raspuns transant: "Mirel Radoi, de cand e antrenor, nu a vorbit cu Dan Petrescu niciodata".