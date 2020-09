"Prestatiile lui Mihaila isi pun amprenta pe evolutia echipei!" Nationalele lui Mutu si Radoi, laudate dupa primele meciuri! 

Sorin Cartu a comentat la Pro X meciurile echipelor nationale din ultimele saptamani.

Presedintele Universitatii Craiova s-a declarat incantat de modul in care au aratat atat jucatorii de la echipa lui Mutu, cat si cei convocati de Mirel Radoi.

"Ma bucur pentru Mihaila si pentru toata echipa. Au aratat foarte bine. Ma refer in principal la meciul cu Finlanda, ca de la Malta ne asteptam sa obtinem cele 3 puncte. Ii priesc jocurile la echipa nationala de tineret. Prestatiile lui isi pun amprenta pe evolutia echipei.

(N.r. Referitor la nationala mare) Asa ca puncte castigate, avem 4 puncte. Egalul cu Irlanda de Nord mi s-a parut nemeritat. Am avut ghinion mare. Despre prestatia incantatoare de la partida cu Austria... Ma gandesc ca am vazut doua partide diferite de ce au fost in ultimul timp evolutiile echipei nationale a Romaniei.



Am vazut o echipa preocupata sa isi impuna ceea ce gandeste, ceea ce joaca, filosofia. Si la meciul cu Irlanda, si la cel cu Austria. Am vazut o echipa a Romaniei increzatoare in ceea ce face pe teren, cu pressing, cu reactivitate imediata. Am vazut multe lucruri imbucuratoare si daca vom continua la fel, vor veni rezultate bune", a declarat Sorin Cartu la Ora exacta in sport.

Acesta a vorbit si despre starea sa de sanatate, dupa infectarea cu Covid-19. Presedintele oltenilor a spus ca este asimptomatic si ca se simte bine, fiind externat din spital