EXCLUSIV | Semnal de alarma pentru echipa lui Mirel Radoi! "Echipele mari trateaza meciurile din Nations League ca pe amicale. Meciul cu Austria nu e concludent!"

Florin Prunea a vorbit la Pro X despre meciurile echipei nationale pregatite de Mirel Radoi.

Acesta a declarat ca nu ar trebui sa ne entuziasmam pentru victoria cu Austria, tinand cont ca acestia au jucat fara cei mai buni fotbalisti din lot.

"Austria, sa nu uitam, a venit fara cei mai buni jucatori din lot. Cu Irlanda de Nord trebuia sa castigam, cu Austria nu e concludent. Austria si echipele mari trateaza meciurile din Nations League ca pe amicale.

Eu spuneam care este diferenta dintre noi si adversarii nostri. Ei sunt in fata noastra foarte mult, de aceea trateaza competitiile in mod diferit", a spus Prunea la Ora exacta in sport.