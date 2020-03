BREAKING NEWS: Surpriza URIASA! Primul jucator strain care ar putea evolua pentru nationala Romaniei! Anuntul momentului

Un jucator strain din Liga 1 ar putea juca pentru nationala Romaniei.

Jucatorul celor de la CFR Cluj, Mario Camora, va evolua pentru nationala Romaniei. Jurnalistul portughez Nelson Lopes a anuntat pe retelele de socializare ca fotbalistul campioanei Romaniei va evolua pentru tricolori. Jucatorul portughez al celor de la CFR, a jucat 291 de partide in Gruia si este recunoscut ca un idol si se simte ca acasa. In cele mai dificile momente ale clubului, a ales sa nu intoarca spatele iubiriii pe care o are pentru emblema pe care o apara si pentru tara. Acesta ar putea sa joace pentru nationala Romaniei.