Hagi, furios la conferinta de presa! Viitorul fotbalului romanesc nu suna bine: "Nu are logica! Trebuie o reorganizare nationala!"

Gica Hagi si-a manifestat din nou multumirea fata de sistemul Ligii 1.

Gica Hagi a rabufnit la conferinta de presa de dupa meciul cu Academica Clinceni. Antrenorul Viitorului nu accepta sistemul cu injumatatirea punctelor si spune ca daca ar putea l-ar schimba de maine.

Hagi a motivat ca fotbalul romanesc a avut reusite cand in campionat erau 18 echipa si sezonul era unul regulat de la un capat la altul, fara play-off si play-out, iar aceste schimbari nu fac decat sa ne traga in jos:

"Ni s-au luat 20 de puncte muncite, sudate pe teren. Clubul plateste bonusuri, a platit deplasari. 20 de puncte ni s-au luat din cauza unui punct. Nu exista asa ceva, nu are legatura cu sportul de performanta.

Cum imi iei punctele si ma trimiti sa o iau de la capat. Am platit, am stat in cantonamente, am stat cu jucatorii in sedinte. Sa nu se ia punctele, nu poti sa iei munca. Acest modul e total gresit si o zice un mare sportiv. E total gresit! Noi care am jucat la nivel foarte mare ne este imposibil sa intelegem lucrul asta. Romania cand a fost in top avea 18 echipe, e o tara care are 20 de milioane de locuitori. Trebuie o reorganizare la nivel national foarte buna. Si in Liga 2 la fel ca in Liga 1. Pentru ca in toate tarile dezvoltate e asa. Sunt tari cu 2 milioane de locuitori care au 20 de echipe. Si croatii cred ca au mai multe echipe ca noi. Nu se poate, vrem investitori, vrem sa ne dezvoltam, vrem echipa nationala, vrem sa ne ducem in Europa. Cum a fost mai bine in fotbalul romanesc? Cu 18 echipe! Si cu un campionat regular, total, din prima etapa pana in ultima. Si noi vrem sa facem marketink, ce marketing sa mai faci? Mai vinzi ceva? Maine sa se schimbe, sa nu se mai ia puncte. Ce vrei si Liga si Federatia, dar nu mai luati puncte fratilor! Nu are logica, daca vrei play-off si play-out, ok. Dar sa ramana punctele!", a spus Gica Hagi la conferinta de presa.

"Argumentele care le-am dat sustin lucrul asta. Toti trebuie sa ne dorim, noi vorbim daca e bine sau nu.

Eu am o singura barca, eu am fost lider. Eu nu sunt intr-o barca sau in alta, eu sunt eu. Eu nu vreau sa fac politica, viata mea e fotbalul si ma duc dupa el cat oi avea ochi. Imi doresc sa fac cat oi putea, ca si eu am limitele mele.

Eu sunt mic, eu am fost. Pe teren eu am fost mare, dupa aceea sunt mic. Eu am fost mare pe teren pentru ca am jucat la Real Madrid si la Barcelona. Acolo esti enorm! Dar acum sunt mic.", a mai spus Hagi.

Dan Petrescu: "Nu inteleg de ce ne complicam cu play-off si play-out"

Dan Petrescu este un alt contestatar al actualului format din Liga 1 si este de parere ca rezultatele slabe ale echipelor romanesti pe plan european se trag si din cauza acestui sistem:

"Eu as face 18 echipe, 34 de etape si e foarte bine. De ce sa imi iei puncte? Domnilor, hai sa intram si noi in Europa. Noi iesim din Europa. 18 echipe ar fi fantastic, 16 cu 30 de meciuri ar fi prea putine. Cu echipe adevarate, sa vina Timisoara, Aradul, Ploiestiul. Nu inteleg de ce vrem sa complicam cu play off si cu play out", spunea Dan Petrescu.