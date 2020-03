"A fost un meci romanesc, cam de Divizia C!" Meciul dintre FCSB si Craiova, criticat DUR! Oltenii, facut PRAF dupa infrangerea de pe Arena Nationala!

Meciul dintre FCSB si Universitatea Craiova a fost criticat dur.

FCSB s-a impus pe Arena Nationala, scor 4-1 in meciul cu Universitatea Craiova. Meciul s-a jucat cu tribunele goale din cauza coronavirusului, insa ros-albastrii au pastrat traditia care spune ca oltenii nu au nicio sansa sa o bata pe FCSB la Bucuresti. La finalul meciului, Dumitru Dragomir a vorbit despre meci si este de parere ca meciul a avut o calitate foarte slaba.



"Nu a fost nicio surpriza duminica seara pe Arena Nationala. Indiferent ca e in forma sau in criza, ca joaca cu 20 de mii de fani sau cu tribunele goale, FCSB stiu un lucru: sa bata pe Universitatea Craiova.

A fost un meci romanesc, cam de Divizia C. Piturca a avut dreptate cand mi-a spus ca oltenii n-au echipa. Craiova are un jucator care fuge ca avionul. Mihaila, dar a fost accidentat. Al doilea care mi-a placut de la olteni e Cicaldau, dar a jucat foarte slab. Toata echipa Craiovei m-a dezamagit", a declarat Dumitru Dragomir la Gsp.