SCENARIU SUMBRU! Veste rea primita de “tricolori”! Ce se intampla daca Romania trece de Islanda in barajul pentru EURO 2020

Romania intalneste Islanda pe 26 martie, la Reykjavik.

Criza epidemiei de coronavirus afecteaza sportul mondial, iar barajul pentru EURO 2020 e in pericol. Islanda a declarat stare de urgenta pe teritoriul tarii, iar Romania a luat de asemenea masuri drastice pentru a combate raspandirea Covid-19.

In plus, “tricolorii” care joaca in Italia si Franta nu vor putea parasi aceste tari ca pentru a se alatura lotului, asa ca situatia meciului este incerta, Razvan Burleanu anuntand ca daca situatia se inrautateste, Romania nu va face deplasarea in Islanda.

In cazul in care meciul se va juca totusi, iar noi vom invinge, vom juca un meci decisiv cu castigatoarea partidei dintre Bulgaria si Ungaria, la Sofia. Bulgarii au anuntat deja ca meciul se va juca in conditii speciale, fara spectatori si fara jurnalisti, doar cei care produc imaginile pentru televiziunea locala vor avea aces. Asadar, daca Romania merge la Sofia pentru baraj, acesta se va desfasura in aceleasi conditii dure, pe 31 martie.



