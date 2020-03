ISLANDA - ROMANIA se joaca FARA SPECTATORI - daca se mai joaca! Anunt de ULTIMA ORA al Federatiei: fanii isi primesc inapoi banii platiti pe bilete

Islanda - Romania ar trebui sa se joace pe 26 martie.

Cu doua saptamani ramase pana la data stabilita, sunt tot mai multe semne de intrebare in privinta disputarii meciului. Epidemia de coronavirus a oprit fotbalul la nivel european. UEFA e asteptata sa ia o decizie in privinta play-off-ului in care e implicata si Romania intr-o sedinta care va avea loc marti. In acest moment se stie sigur ca partida, in cazul in care va avea loc, se va juca fara spectatori in tribune! Fanii romani care si-au luat bilete isi vor primi inapoi banii platiti pe tichetele de acces la meci, a anuntat FRF.

