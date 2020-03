BREAKING NEWS: Liga 1 SE INCHIDE! NU se mai joaca fotbal in Romania pana pe 31 martie! Anunt de ultima ora

Campionatul Romaniei SE SUSPENDA din cauza coronavirusului!

FRF a hotarat azi ca etapa din weekend sa NU se mai dispute. Decizia se aplica pana la finalul lui martie.

In aceasta dimineata, Bogdan Mara, managerul campioanei CFR, a cerut public oprirea campionatului.

"Domnilor, nu trebuie sa stam asteptam sa moara cineva sau sa se imbolnaveasca cineva pentru a opri campionatul. Trebuie sa invatam din greselile celor din Italia. Eu cred ca nu trebuie sa ajungem sa vedem jucatori imblonaviti, sa nu mergem mai departe cu aceste lucruri. La stadion, nu mai intra oricine. S-au luat masuri de o saptamana. Trebuie sa ne gandim si la celelate echipe. Asta este, de ce sa asteptam sa se imbolnaveasca cineva? Am vazut de ieri ce s-a intamplat, cate cazuri au fost. Eu cred ca o decizie logica a tuturor este sa se suspende campionatul", a spus Mara la PRO X.

Patronul FCSB Gigi Becali nu crede ca decizia e corecta, in conditiile in care coronavirusul n-a afectat atat de rau Romania.

"De ce sa se opreasca Liga 1? In Anglia s-a jucat cu spectatori si au murit multi. La noi au fost si vindecati, 3 dintre ei azi, va zic eu in premiera. E periculos, dar daca la noi nu a murit nimeni, iar in Anglia s-a jucat cu spectatori, de ce sa oprim campionatul? La noi au venit unii din Italia, ii baga in carantina si ii vindeca, de ce sa nu se joace meciurile? CFR vrea sa se suspende campionatul pentru ca sunt obositi, au consumat multa energie, tot untul l-a scos Petrescu din ei. Pentru ei e convenabil sa se intrerupa, le convine, ca sa se refaca. Eu ma informez in lucruri importante, nu la fotbal, ca nu ma intereseaza, Marian Copilu stie mai bine, daca el zice ca se va intrerupe campionatul, poate asa e. El se cunoaste cu Varga, are informatii. Eu nu cred ca se va intrerupe fotbalul totusi, pentru ca la noi e posibil sa se vindece toti", a comentat Becali la Pro X.



DECIZIA OFICIALA ANUNTATA DE FRF: