BREAKING NEWS | Lovitura primita de Mirel Radoi! Selectionerul pierde doi dintre fotbalistii convocati pentru Jocurile Olimpice. Masura luata

Mirel Radoi pierde doi fotbalisti din lotul pentru Jocurile Olimpice.

FRF a anuntat astazi ca Denis Ciobotariu si George Puscas nu vor mai merge la Olimpiada, dupa ce cluburile la care activeaza s-au razgandit si nu mai vor sa-i lase la Tokyo.

"Desi initial a acceptat ca Denis Ciobotariu sa fie prezent la Jocurile Olimpice, clubul CFR Cluj s-a razgandit, motiv pentru care jucatorul nu s-a mai prezentat la reunire. De asemenea, cu toate ca se afla la Bucuresti si era pregatit sa intre in cantonamentul de la Mogosoaia, George Puscas a fost chemat de clubul Reading. Fotbalistul a anuntat staff-ul tehnic de acest lucru si s-a intors in Anglia.

In aceste conditii, selectionerul Mirel Radoi a decis sa apeleze la Andrei Sintean, fotbalistul care in sezonul trecut a bifat 20 de meciuri pentru Hermannstadt. Acesta se va prezenta in cantonamentul nationalei olimpice in aceasta seara", a anuntat FRF prin intermediul site-ului oficial.

