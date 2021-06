Probabil cel mai nepotrivit moment pentru o gluma! Ce mesaj oficial a postat nationala Germaniei fix inainte de golul lui Sterling

Optimea de finala de pe Wembley dintre Anglia si Germania nu a avut intensitatea meciurilor din ziua precedenta, Franta - Elvetia si Croatia - Spania. Fara prea multe faze periculoase, si cu ambele echipe organizate mai degraba defensiv decat ofensiv, partida parea sa se indrepte spre prelungiri, fara gol marcat.

Cu doar doua minute inainte ca Sterling sa deschida scorul, pe contul oficial de Twitter a fost postat un mesaj ironic la adresa calitatii jocului: "E posibil ca acest meci sa nu se termine 3-3"!

There's a chance this might not finish 3-3.#ENG 0-0 #GER#DieMannschaft #EURO2020 #ENGGER